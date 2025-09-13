«Динамо» и «Спартак» не выявили победителя

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Динамо» и «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметился: Бителло (26', 45+3'). За гостей забивал Гарсия (19', 64').
По итогам встречи «Динамо» имеет 9 очков, у гостей — 12 очков.
В следующем матче «Динамо» сыграет 21 сентября, соперником будет «Оренбург». «Спартак» проведет следующий матч 21 сентября, (соперник — «Крылья Советов»).
Все 4 мяча имени Динамо. Гарсия сам специально даже в пустой угол не может ударить, по перекладинам лупит, но если Динамо привозит то тут и этот бездарь шальных забьёт. Жаль Тюкавин не наказал Максименко за пассивную игру, вот в чём была разница - Лунев вышел на удар спартаковца, а Максименка как зритель стоял и смотрел что Тюкавин сделает
Станкович поступил умнее- отдал центр поля сопернику, в расчете на быстрые и любимые контры, в которых, Спартак как рыба в воде и был близок к победному голу, о чем я уже писал. Не знаю, кем Валера хотел напугать соперника- интертным Сергеевым или Макаровым? По составу, в середине поля и в атаке, у КБ не просто преимущество по личностям, но колосальный перевес- Ливай, Маркиньос, Барко и др!!!
У Динамо, вообще никого. Кроме Бителло, ни одного думающего или техничного игрока. Неудевительно, что индивидуально, КБ постоянно на коротке переигрывали Динамо. Нынешнее Динамо- команда не просто без звёзд, но команда без личностей- серый набор средних исполнителей. Вобщем, ничья по игре, поскольку в 1-м тайме острее были динамовцы, a во 2-м, ближе к победе был уже Спартак.
Не могу сказать, что игра Динамо меня сильно обнадежила. Нет сыгранности в центре поля и в обороне, а в атаке просто мрак. Хочется верить, что выход Тюкавина внесет определенную остроту. Конструктива в центре поля у Карпина нет, играют длинным пасом, что было естественно, учитывая потрясающую среднюю линию Спартака. Итак, ничья- справедливая и закономерная.
