«Динамо» и «Спартак» не выявили победителя

вчера, 18:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Динамо» и «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметился: Бителло (26', 45+3'). За гостей забивал Гарсия (19', 64').

По итогам встречи «Динамо» имеет 9 очков, у гостей — 12 очков.

В следующем матче «Динамо» сыграет 21 сентября, соперником будет «Оренбург». «Спартак» проведет следующий матч 21 сентября, (соперник — «Крылья Советов»).

Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:46
Первое предложение- в девятку!!!
Остальное- на любителя...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:27
Талалаев забирает всё...что плохо лежит...
А Семак всё что мог по доброте душевной уже отдал...
Сентябрь уж...пора слегка подниматься в таблице...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:14
А Таллалаев по привычке не захочет набрать очки? Думаю,,не откажется
jRest
jRest
сегодня в 06:02
На кону была ставка в виде увольнения тренера. Поскольку оба не проиграли, то рады, что не уволят. А на самом деле нужно увольнять обоих. Лишь оттягивается неизбежное и продолжаются мучения команд.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:50
Доброй ночи!
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Бубнов, один из лучших ЦЗ советского футбола!!! Помню его ещё по играм за Динамо. Но как человек, он плохой и лживый, поэтому, не следует ему очень доверять.
С Вашего позваления- я спать.
Вам, доброй ночи.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:34
Да, бубнов говорил. После победы в Киеве, Бесков зашёл в раздевалку и говорит, видите, сделали как я сказал и победили. Бубнов говорит типо да-да, как ты сказал. Нас бы раздавили сразу)) они решили поотбиваться минут 20 потом начали сами атаковать. Как-то так рассказывал в программе
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Про это ничего не знаю, не слыхал, но не думаю, что футболисты игнорировали Бескова.))) Я много видел матчей Спартака с киевлянами, но все они были по сценарию Бескова. Возможно, что-то и было в обход требованиям Бескова, но мне это неизвестно.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:24
Я немного о другом), трудно работать с футболистами, когда ты им одну установку даёшь, а они себе другую держат в уме. Это не только к Динамо относится. Кажется Бубнов рассказывал, что Бесков одно говорил, а они совещались сами и решили, что если будут играть, как тренер сказал, то Киевляне их размажут. Вообщем играли, как сами решили. И победили тогда.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Моё Почтение!!!
Очень многое к сожалению проходит в игре Динамо не по сценарию Карпина. Оба гола в ворота Лунева- комичные, также, как и первый гол в ворота Спартака. В Спартаке всё держится на индивидуальном мастерстве, в Динамо, пока, тренерская мысль плохо воспринимается игроками. Очень хочется верить, что сегодняшняя ничья станет трамплином, прежде всего психологическим, к совершенствованию игры Динамо...
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:01
Приветствую! Смотрел первый тайм с первых минут. Первые три минуты игра Динамо проходила отдельно от установки Карпина на матч. Карпин сам на Спартак ставил ставки раньше, во вью говорил. А вот ставка «оба вратаря коснутся мяча за три минуты» блестяще была организована игроками Динамо. Сначала своему катнули и почти сразу с центра навесом прямо в руки максименко аккуратно. Там и игроков то своих не было. Но это случайное совпадение, такого просто не может быть)
Муравьед
Муравьед ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:57
А если не наберёт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:45
Ну что вы напраслину возводите.....в сторону Семака...
Богданович скорей всего завтра наберёт столько же очков сколько сегодня на троих набрали Галактионов, Карпин и ,не к вечеру будет сказано, Станкович....
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 23:16
Игра была равна.... Как говорил Рианчо боремся за зону вылета
Карлос Буряк
Карлос Буряк
вчера в 21:58
Валера начнет когда-нибудь побеждать с Динамо?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:20
Серьезно? Матч смотрели???
Денисов это цемент , вместе с Литвой и Зобой ,не трогаем.
Сп62
Сп62 ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 21:18
А в чём ошибка Максименко? Был одновременно и навес, и прострел, и удар по воротам. Такие голы есть и у Акинфеева. Здесь очень сложное положение для вратаря.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ batog (раскрыть)
вчера в 21:18
Так и Зенит без тренера играет ,и ничего
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Gorasul (раскрыть)
вчера в 21:16
Два Семака?))) спасибо,насмешили
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 21:16
Согласен,должен был играть по мячу ,а иак,этот гол вернул Динамо в игру и они могли выиграть
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:02
Пресс служба Спартака:: " Самошников не будет играть с Динамо из за болезни" . Простудился мороженное съел много наверное.
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 20:58
Первый пропущенный мяч от Динамо,это ошибка Максименко,так уже сколько можно этого ставить,как будто нет никого из вратарей. Спартак лучший,верим в тебя! Красно белым привет и с поддержкой от Узбекистана
batog
batog
вчера в 20:54
Спартак играл на классе, сыгранности ноль. Максименко на радостях(что продлили контракт) пропустил два "детских". А так да играли без тренеров.
Gotlib
Gotlib ответ Муравьед (раскрыть)
вчера в 20:53
Ты на ужин муравьёв приготовил? 😁
Gorasul
Gorasul
вчера в 20:33
Играли две команды без тренеров, и это прям, чувствовалось. Старались, бодались, но игра как и говорит один (не психопат из дурки, другой) недотренер - была равна, играли два ...
Муравьед
Муравьед
вчера в 20:30
И там, и тут нет тренера.
Два физрука пытались выдумать что-то умное.
Не получилось..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:19
Насколько же важен Мартинс для этого Спартака , настолько же насколько бесполезен Барко
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:10
Хорошо,что есть понимающие в футболе люди на этом ресурсе.
Сотни потерь мяча и комментаторы,которые нахваливали это дерби мне вынесли мозг и настроение
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:06
Переключил на наших во время перерыва Реала с Сосьедадом...
Посмотрел 15 минут со страшной резью в глазах на игру без центра, где за ошибками КБ и ВТБ комментаторы просто физически не успевали вести репортаж: за 5 секунд мяч попеременно теряли то одни, то другие по нескольку раз, - просто как детвора на школьном дворе... Потом переключил обратно и успокоился.
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:00
"В случае со вторым голом вопросы должны быть к судьям на ВАР."

Судья БЫЛ РЯДЫШКОМ и всё просто обязан был видеть!
Ну, а VAR...(((
