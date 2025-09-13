  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» одержал крупную победу над «Ноттингем Форест»

вчера, 16:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Субименди (32'), Дьёкереш (46'), Субименди (79').

По итогам встречи «Арсенал» имеет 9 очков, у гостей — 4 очка.

В следующем матче «Арсенал» сыграет 21 сентября, соперником будет «Манчестер Сити». «Ноттингем Форест» проведет следующий матч 20 сентября, (соперник — «Бернли»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Пари НН» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Вчера, 16:05
«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
12 сентября
Голы Смолова и Ари принесли «БроукБойз» победу в матче Кубка России
11 сентября
Клуб Медиалиги «Амкал» вышел в четвертый раунд Пути регионов Кубка России
11 сентября
Сборная Бразилии потерпела первое поражение при Анчелотти
10 сентября
Колумбия обыграла Венесуэлу в матче с девятью голами
10 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 03:05
Арсенал отлично выглядит!
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:29
Позвольте я выскажу свое мнение....
Фаворит олин, и это Ливерпуть. Чемпионский состав остался, пришли новые игроки, которые еще больше усилили и освежили состав! Так что, именно Ливерпуль я вижу чемпионом, а вот дальше, Арсенал, Челси, Сити и Тоттенхэм будут вести борьбу
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:25
Очень уверенная игра Арсенала, практически без шансов для "лесников", хотя, пару убойных моментов они всё же создали! Пастекоглу как всегда играет в свой открытый футбол, для этого его и назначали, но всё же, было ошибкой так играть в этом матче. Работы у него будет ой как много, после строгого, оборонительного, расчетливого стиля Нуну, команду нужно перестроить и переучить играть в атаку....
По Арсеналу скажу так....огромное спасибо Берте, за крутое ТО! Команда отлично укомплектованна, и теперь, я как болельщик со стажем, не переживаю из-за того, что кто-то из игроков основы получает повреждение, потому, что на скамейке, есть практически равнозаменяемый игрок. Если пару сезонов назад мы боялись травмы Салиба или Биг Габи, то сейчас и их могут качественно подменить! Когда мы теряли Сака или Эдегора, то про игру в атаке боялись говорить, а сейчас и это не страшно, можно и без них пару недель отыграть....(но с ними конечно же еще лучше)
Сейчас, у Артеты есть игроки под разный стиль игры, и состав практически идеальный, теперь дело за ним, нужны титулы, пусть это будет хотя бы кубки, но этот молодой состав, должен почувствовать вкус трофеев!!!
sv_1969
sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:12
Я думаю он уже жалеет! Такой игрок не помешал Реалу! Алонсо нашел бы как его использовать
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:22
Новички Арсенала сделали своё дело.
Так хотелось, чтоб Субименди перешел в Реал Мадрид, но почему-то Перес не стал подписывать его.
the_bond
the_bond ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:56
К сожалению на долгой дистанции с ними не вариант Соперничать, тот же Челси может быть 2
the_bond
the_bond ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:55
Боссы и так в шоколаде, клуб все время в лч и имеет доход. Апл в этом году не забрать, ставка на кубок англии и Кубок лиги)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:34
Арсенал идёт привычной дорогой - осеннюю часть чемпионата лондонский клуб проходит на одном дыхании, без значительных потерь. Следующая игра с Манчестер Сити, я почему-то уверен, Артета и в этот раз окажется сильнее Гвардиолы, у него уже вошло в привычку обыгрывать того, кто ещё год назад считал себя лучшим тренером в мире. Зимой Арсенал тоже хорошо себя чувствует. Трудности, как обычно, начнутся весной. Микель не хочет или не может определить причину традиционного весеннего спада в игре Канониров. Если хозяева требуют от него титул АПЛ, иначе уволят, надо готовиться к худшему. Просто Ливерпуль не зря ставил рекорды по затратам на новых игроков. Его состав такой, что просто так чемпион не сдаст свой титул. Артете нужно искать новый клуб, а может клуб сам найдёт его?
Брулин
Брулин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:59
именно из-за смены тренера и казалось, что ребятки из ноттингема особенно постараются
azkan
azkan
вчера в 17:54
Хорошую форму набирает Мадуеке. Смотрел отрывками и в каждой отрывке он обыгрывает защитника Морату. В Челси он бил чаще сам. А здесь прям командный игрок))
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:26
Пушкарей с Победой! Ожидал этого
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:22
Кто в итоге получит титул английской Премьер-Лиги, есть ли уже в Ваших глазах главный фаворит?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 17:21
Очень уверенная победа над очень крепким Ноттингем Форест.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:57
Уверенная победа канониров. Ноттингем ещё пожалеет что уволили Эшпириту Санту
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:49, ред.
Всё таки Троссард и Сака - лучшее решение на краях атаки у Арсенала. Последнему - скорейшего выздоровления. Нынешний же тандем в лице Эзе и Мадуэке нагоняет суету, лишние движения и, в большинстве своём, прострелы в никуда. Эти вингеры годны лишь с такими командами, как сегодняшний Форест, у которого вообще беспросветное как настоящее так и будущее, ибо там не на кого опереться от слова абсолютно.

Возвращаясь к канонирам стоит отметить хорошую физ. готовность, качественную линию обороны (Калафьёри и Магальяеш замечательно смотрятся), быстрый выход в контру, и работу в отборе. Однако пас и мысль в атаке - нерешённая таки задача. Дьёка все время открывается спиной к воротам, либо выбирает неверную позицию. Гол он забил. Молодец. Но в позиционном нападение его перемещения ни к чему конструктивному не приводят уж который матч. Это кстати касается всех игроков, участвующих в позиционке у Арсенала, поэтому здесь Артету ожидает ну просто жуткий головняк..., особенно в ЛЧ.

Болел Арсов с победой.
Вещий
Вещий
вчера в 16:46
В принципе все ясно было.... ну что в погоню за Ливером...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 