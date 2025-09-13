«Арсенал» одержал крупную победу над «Ноттингем Форест»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Субименди (32'), Дьёкереш (46'), Субименди (79').
По итогам встречи «Арсенал» имеет 9 очков, у гостей — 4 очка.
В следующем матче «Арсенал» сыграет 21 сентября, соперником будет «Манчестер Сити». «Ноттингем Форест» проведет следующий матч 20 сентября, (соперник — «Бернли»).
Возвращаясь к канонирам стоит отметить хорошую физ. готовность, качественную линию обороны (Калафьёри и Магальяеш замечательно смотрятся), быстрый выход в контру, и работу в отборе. Однако пас и мысль в атаке - нерешённая таки задача. Дьёка все время открывается спиной к воротам, либо выбирает неверную позицию. Гол он забил. Молодец. Но в позиционном нападение его перемещения ни к чему конструктивному не приводят уж который матч. Это кстати касается всех игроков, участвующих в позиционке у Арсенала, поэтому здесь Артету ожидает ну просто жуткий головняк..., особенно в ЛЧ.
Болел Арсов с победой.
