В матче испанской Примеры встречались «Реал Сосьедад» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился: Ойарсабаль (56', пенальти). За гостей забивали Мбаппе (12'), Гюлер (44').
По итогам встречи «Реал Сосьедад» имеет 2 очка, у гостей — 12 очков.
В следующем матче «Реал Сосьедад» сыграет 21 сентября, соперником будет «Бетис». «Реал» проведет следующий матч 21 сентября, (соперник — «Эспаньол»).
Алонсо фигню сморозил, заменив Вини на Гарсию. Острота в атаке сразу пропала и Реал просто отбивался без малейшего намёка на контратаку. В целом же Алонсо угадал со стартом: насытил центр и перекрыл кислород хозяевам.
