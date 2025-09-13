  • Поиск
«Реал Сосьедад» уступил мадридскому «Реалу» в игре чемпионата Испании

вчера, 19:20
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Реал Сосьедад» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился: Ойарсабаль (56', пенальти). За гостей забивали Мбаппе (12'), Гюлер (44').

По итогам встречи «Реал Сосьедад» имеет 2 очка, у гостей — 12 очков.

В следующем матче «Реал Сосьедад» сыграет 21 сентября, соперником будет «Бетис». «Реал» проведет следующий матч 21 сентября, (соперник — «Эспаньол»).

амурец
амурец
сегодня в 01:27
Реал с победой, хотя судья и придумал кк
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:22
Что не отменяет что Херсен при всех задатках еще сыроват.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:20, ред.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Fred 368 (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    Он говорил это по ходу сезона. Да многое чего говорил))) то останется то уйдет... Контракт был до 2026..по моему. До последнего ждал чтоб Перес уволил его...и получит неустойку. Но там вида ь ему посоветовали не влезть в рожон, и договорится полюбовно. Ему даже не дали рулить командой на КЧМ
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    Есть правила, был фол последней надежды. Все остальное -- скулеж мадридской среды. Не впервые. А этот защитник уже 2 красную получает за 8 матчей за Реал.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
    вчера в 23:35
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Fred 368 (раскрыть)
      вчера в 23:09
      С чего вдруг стал так говорить? Устал тренировать Мадрид, что улетел тренировать сб. Бразилии? 😂
      Это так теперь оправдывают его?

      Флик не оставил никаких шансов ему, Перес понял, что держать его в команде не собирается, тем более после разгромов в класико.

      Мы говорим о реальных вещах, а не выдумках сливочных.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 23:01
      Впрочем на этот счёт у каждого своё мнение))
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 23:00
      Ну или так!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
      вчера в 22:33
      ну да, рядом был игрок Реала.
      это где то 5 метров рядом))) милитао мог перехватит...и тоже фолить)))
      но если бы таким фолом игрок Сосъедада сорвал атаку Реала, вы первые скажете --- это удаление!!!
      BIANCONERI27
      BIANCONERI27 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      вчера в 20:59
      Лучший денежный мешок хотел сказать? ничего , процесс затмения начался,не видать вам лч лет 30.
      Fred 368
      Fred 368
      вчера в 20:52, ред.
      "Знатоки" пеняют на Алонсо. Алë. Он только начал. И не абы где. А в лучшем клубе мира. Попробуй совладай с этими звёздами. Не говоря уже об игре, которую надо поставить.
      Fred 368
      Fred 368 ответ Agamaga005 (раскрыть)
      вчера в 20:50
      Господи, чего только не придумают🤣🤣🤣
      Анчи сто раз говорил, что уйдет по окончании сезона.
      Только каталонские балерины этого не слышали и не читали🤣🤣🤣
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
      вчера в 20:20, ред.
      "...Килиан ещё ничего не добился с Мадридом..."

      )))
      Судя по нынешнему уровню игроков РМ, твоя формулировка неверна.
      Это Мадрид ещё с Килей ничего не добился ! Мбаппе - ориентир для игроков Реала во всём.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
      вчера в 20:17
      Сравнил хрен с пальцем...)))))))))
      Мбаппе - тащер, как и Роналду... Но беда первого, что он пока Один в поле воин.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 20:13
      А раньше Мадрид че делал без Мбаппе? Был бы кто-нибудь другой! Хоселу, например! Килиан ещё ничего не добился с Мадридом.
      Agamaga005
      Agamaga005
      вчера в 20:10
      В прошлом сезоне Флик уволил Анчи, в нынешнем сезоне уволит Алонсо.
      Маг_тм
      Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 20:09
      Как это заслуженно? Рядом бежал же игрок, он впереди них обоих был. Намеренный срыв атаки это желтая. Там не был фол последней надежды. Просо посмотри обзор.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 19:59
      Обоснуй свое утверждение
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 19:54, ред.
      Ну и чё бы Мадрид делал без Мбаппе ??!! Третью игру в Ла Лиге Мбаппе делает результат в одиночку. Оба гола - плод его индивидуальных действий.
      Алонсо фигню сморозил, заменив Вини на Гарсию. Острота в атаке сразу пропала и Реал просто отбивался без малейшего намёка на контратаку. В целом же Алонсо угадал со стартом: насытил центр и перекрыл кислород хозяевам.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 19:50
      красная заслуженно. намеренно срыв атаки.
      Сосъедад конечно, старался, но Реал на классе выстоял и забрал матч.
      с победой, бланкос.
      Винисиус больше не уровень РМ.
      Маг_тм
      Маг_тм
      вчера в 19:37
      Красную абсолютно не заслуженно дали. Эпизод был в центре поля, рядом бежал еще один защитник, даже на 1 метр впереди был. Как там судья увидел фол последней надежды? Я думаю красную отменят в итоге. Хотя, могут и оставить, чтобы не признать судейскую ошибку.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 19:33
      С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков нашего любимого клуба!!! Как бы не старался этот судья, он не смог уничтожить Реал Мадрид. Сколько можно ставить этого судью на матчи Реала? Это ведь он свистнул во время гола Джуда Беллингэма в ворота Валенсии. Сегодня же показал левейшую красную карточку Дину Хёйсену. Эту красную карточку должны отменить и наказать этого судью за такую грубую ошибку! Посмотрим, отменят ли это несправедливое решение в КДК! Успехов и больших побед мадридскому Реалу!
      NbKA555
      NbKA555
      вчера в 19:32
      С победой Королевский клуб.Без потерь,это главное
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 19:28
      Болельщиков Реала с Победой!
