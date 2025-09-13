«Краснодар» победил «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ

1757788327

вчера, 21:32

Футболисты «Краснодара» обыграли «Акрон» со счетом 2:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на «Озон-Арене».

В составе «Краснодара» голы забили Виктор Са (14-я минута) и Никита Кривцов (76). У «Акрона» с пенальти отличился Артем Дзюба (23). Дзюба забил 244-й мяч в различных турнирах и является рекордсменом среди российских футболистов по этому показателю. В чемпионатах страны на счету форварда 173 гола. В текущем чемпионате нападающий «Акрона» отличился в четвертый раз.

«Краснодар» набрал 19 очков и вернулся на первое место в таблице, обогнав московский «Локомотив» (16 очков). «Акрон» потерпел четвертое поражение подряд и с 6 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 21 сентября «Краснодар» примет петербургский «Зенит», «Акрон» днем ранее дома сыграет с казанским «Рубином».