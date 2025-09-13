  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Краснодар» победил «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ

вчера, 21:32
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Футболисты «Краснодара» обыграли «Акрон» со счетом 2:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Озон-Арене».

В составе «Краснодара» голы забили Виктор Са (14-я минута) и Никита Кривцов (76). У «Акрона» с пенальти отличился Артем Дзюба (23). Дзюба забил 244-й мяч в различных турнирах и является рекордсменом среди российских футболистов по этому показателю. В чемпионатах страны на счету форварда 173 гола. В текущем чемпионате нападающий «Акрона» отличился в четвертый раз.

«Краснодар» набрал 19 очков и вернулся на первое место в таблице, обогнав московский «Локомотив» (16 очков). «Акрон» потерпел четвертое поражение подряд и с 6 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 21 сентября «Краснодар» примет петербургский «Зенит», «Акрон» днем ранее дома сыграет с казанским «Рубином».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Бавария» разгромила «Гамбург»
Вчера, 21:30
«Ювентус» в результативном матче победил «Интер»
Вчера, 20:56
Костромской «Спартак» стал лидером таблицы Первой лиги
Вчера, 19:45
«Реал Сосьедад» уступил мадридскому «Реалу» в игре чемпионата Испании
Вчера, 19:20
«Динамо» и «Спартак» не выявили победителя
Вчера, 18:50
«Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом»
Вчера, 18:45
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 10:46
Спасибо за ответ!

Для меня неожиданность, что у Краснодара нет третьего "железного" напа, жаль....
Надо при каждом случае пробовать Мукаилова, наигрывать напа, два мало.
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 10:41
А некого ставить напом. Кордоба удален, Мойзес травмирован, Кокшаров из травм не вылезает. Вот Мукаилов из молодежки второй раз на поле появляется. Нету нападающих короче)
Шуня771
Шуня771 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 10:38
Приветствую Уважаемого!

Замечательный комментарий!

Я смотрел игру и сам не понял почему решили играть без напа?

Дали "забойщикам" отдохнуть перед встречей "дорогих" гостей?)
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 10:30
Битва двух единственных частных клубов РПЛ получилась очень нервная. С первых минут Акрон навязывал борьбу, мяч всего пару раз пересекал центральную линию, находясь постоянно на половине поля Быков. Первые минуты полностью за Акроном. К 10 минуте игра выравнялась, а забив гол, Краснодар взял инициативу и до момента с пенальти Акрон только контратаковал. Пенальти было для хозяев как ведро воды на голову. Оно полностью сломало весь настрой на игру, игра изменилась полностью. Обычно игру делят на таймы, а здесь игра разделилась на "До пенальти" и "После". До перерыва быки хоть и больше атаковали, больше владели мячом, но реально опасных моментов не было.

Начало второго тайма опять осталось за гостями. Очень неуверенная игра Краснодара, начали бить издалека, теряли нить игры. Мусаев спас игру заменой Перрена на Батчи. Трибуны были очень удивлены, что ушел Перрен, а не Са, который уже не мог бегать на полную и просто выдохся. И Батчи буквально спустя несколько минут организовал прорыв на самой бровке в почти безвыходной ситуации обыграв защитника и организовал второй гол Краснодара.

Краснодар играл без нападающего. В схеме конечно ставили на острие атаки Кривцова, но он действовал ближе к центру полузащиты, а не нападающим. Только на 79 минуте на поле выпустили профильного нападающего, сократив количество центральных полузащитников и выпустив на поле молодого Мукаилова. Он даже запомнился одной попыткой обыграть двоих защитников, уже после удаления Косты, когда вся команда была на своей половине поля, а он побежал один в контратаку.

Удаление наверно чистое. Наконец-то на огромных экранах Озон-Арены начали показывать повторы и VAR. Судя по ракурсу камер, судья сначала смотрел на сам эпизод, а потом показали дальний ракурс и у трибун была надежда, что фол в офсайде = не фол. Но хорошо, что судья разобрался. Надеюсь, не ошибся. На мой взгляд, это фол не на прямую красную, а на желтую, которая была бы все равно вторая, т.е. все равно красная. В любом случае, я рад, что судья не стал просто выдавать желтую (и красную), а стал смотреть эпизод.

Акрон упустил ничью. После удаления их стало просто невозможно сдерживать, они бросили вперед все силы. На один из штрафных даже вратарь добежал до бьющего, но его быстро отправили назад от греха подальше.

Очень боевая команда, я искренне желаю им сохранить в этом сезоне прописку в РПЛ. Они напоминают мне Быков десятилетней давности. Я очень хочу, чтобы они избавились от своего главного тренера поскорее и перестали терять очки. Им нужен кто-то типа Ганчаренко или Карпина - кто-то, умеющий работать с аутсайдерами. Только Юрана не берите, он только воздух агрессивно сотрясает и больше ничего не умеет
Tolik33387
Tolik33387
вчера в 22:32
тяжелая победа, но еще один путь шаг к чемпионству. Верим, надеемся и ждем.!
isamsn
isamsn
вчера в 22:26
В общем неплохая игра с равными возможностями. В концовке Акрон упустил ничью. Немного не хватило фарта.
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:21
Ждемс юбиляров и бригаду!?)
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:18
Краснодарцев с победой!
Каждая виктория быков добавляет искры в чемпионат РПЛ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:17
молодцы!
с важной трудовой победы...
Акрон непростой соперник.
112910415
112910415
вчера в 22:05
Неожиданно тяжёлая виктория
Карлос Буряк
Карлос Буряк
вчера в 21:55
Дзюба запорол момент в конце. Надо было сравнивать
nubom
nubom
вчера в 21:46
Игра была наиинтереснейшая, особенно во втором тайме. Акрон, конечно, благодаря Дзюбе, заслуживал ничью, Приятно удивил комментатор. Впервые услышал спокойное ненавязчивое суждение о происходящем на поле. Прекрасная смена интонации. Главное, я так и не понял – за кого он болел :). А победил, как и предполагалось сильнейший, с чем спешу поздравить краснодарцев!
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:41
Ежили кратко, то вроде как довольно бодро все начиналось в плане игры, но после пенальти эта самая игра как-будто вошла в ступор и особо смотрибельностью не блистала, как по мне. Благо "Краснодар", скажем так, научился вытягивать такие матчи, что и сегодня сделал. Тяжелая победа, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Тедееву и Ко удачи в следующих матчах. Как-то так с моей колокольни.
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
вчера в 21:34
Тяжелейшая победа. Молодцы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 