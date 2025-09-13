«Ювентус» в результативном матче победил «Интер»

Туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счетом 4:3 в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине.
В составе «Ювентуса» голы забили Ллойд Келли (14-я минута), Кенан Йылдыз (38), Кефрен Тюрам (83) и Василие Аджич (90+1). У «Интера» отличились Хакан Чалханоглу (30, 65) и Маркус Тюрам (76).
«Ювентус» набрал девять очков и вышел на первое место в таблице. По шесть очков у «Наполи», «Кремонезе» и «Ромы», которые провели на одну игру меньше. «Интер» занимает 11-е место в тремя набранными очками.
В следующем туре 20 сентября «Ювентус» сыграет в гостях против «Вероны», «Интер» на следующий день дома встретится с «Сассуоло».
Ничья была бы справедливой. Интер доминировал по матчу. И вот ошибка Зоммера решил исход. И вроде удар он видел, мяч был не такой не берущийся.
Оба гранда угостили зрителями такими распрекрасными банками, которых хватило бы на 2-3 игры. Да и по качеству работы с мячом я был приятно удивлён.
По командным действиям мне лично Интер больше понравился, но Юве играл быстрее (локально) - на определённом отрезке.
Ничья была бы более логичным результатом, но....
Что не говори, но антропометрия вратаря, когда летят такие плюхи, очень сильно влияет. Был бы Зоммер росточком побольше, мог бы парировать некоторые удары.
