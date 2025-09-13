«Ювентус» в результативном матче победил «Интер»

1757786212

вчера, 20:56

Туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счетом 4:3 в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине.

В составе «Ювентуса» голы забили Ллойд Келли (14-я минута), Кенан Йылдыз (38), Кефрен Тюрам (83) и Василие Аджич (90+1). У «Интера» отличились Хакан Чалханоглу (30, 65) и Маркус Тюрам (76).

«Ювентус» набрал девять очков и вышел на первое место в таблице. По шесть очков у «Наполи», «Кремонезе» и «Ромы», которые провели на одну игру меньше. «Интер» занимает 11-е место в тремя набранными очками.

В следующем туре 20 сентября «Ювентус» сыграет в гостях против «Вероны», «Интер» на следующий день дома встретится с «Сассуоло».