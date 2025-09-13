  • Поиск
«Ювентус» в результативном матче победил «Интер»

вчера, 20:56
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счетом 4:3 в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине.

В составе «Ювентуса» голы забили Ллойд Келли (14-я минута), Кенан Йылдыз (38), Кефрен Тюрам (83) и Василие Аджич (90+1). У «Интера» отличились Хакан Чалханоглу (30, 65) и Маркус Тюрам (76).

«Ювентус» набрал девять очков и вышел на первое место в таблице. По шесть очков у «Наполи», «Кремонезе» и «Ромы», которые провели на одну игру меньше. «Интер» занимает 11-е место в тремя набранными очками.

В следующем туре 20 сентября «Ювентус» сыграет в гостях против «Вероны», «Интер» на следующий день дома встретится с «Сассуоло».

IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:19
молодцы, так держать бьянконери!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:04
Серии А последняя время радует
УрсХох
УрсХох ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 23:55
Крепко жму руку, дружище
Дядяслава
Дядяслава
вчера в 22:50
Ну прям вау. Пардон а что вы смотрели? 7 голов, ни одного момента за игру. Это фиаско. Сами себе дураков напривозили, но все рады. Я как болельщик милана болел за ничью или за интер, но обгадились. Одни создавали суету, но никакого качества и ясно было что сдохнут, они и сдохли, а замен в интере нет. Вторые ваще ничего не делали. Дотолкали до штрафнои буууум туда навес ,заброс, или буууум хрен знает откуда. Феерия глупости и отсутствия какои бы то нибыло вразумительнои игры в атаке. Такое дело плохо кончается, псж подтвердит. Да и псв тоже.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ УрсХох (раскрыть)
вчера в 22:33
О братан сколько лет
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:44
А я, после 3:2 в пользу Интера, перестал смотреть. Оказывается Старуха ещё шевелилась. Странная эта Италия, бывает забьют один гол в начале игры и потом мучаются. А тут целых семь наколотили. А, вообще, мне гол Тюрама Ювентусу головой понравился.
Брулин
Брулин
вчера в 21:35
Самый довольный зритель сегодня это Лилиан Тюрам, оба сына забили и Юве выиграл
sv_1969
sv_1969 ответ azkan (раскрыть)
вчера в 21:30
Да уж! Везде ничью брал и она была близка. Хорошо что здесь хоть не ставил
УрсХох
УрсХох ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:19
И это радует.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 21:16
Полный пзд
AleS
AleS
вчера в 21:09
В следующем матче место в воротах должен занять Хосеп Мартинес.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:08, ред.
Италия сегодня порадовала.
Оба гранда угостили зрителями такими распрекрасными банками, которых хватило бы на 2-3 игры. Да и по качеству работы с мячом я был приятно удивлён.
По командным действиям мне лично Интер больше понравился, но Юве играл быстрее (локально) - на определённом отрезке.
Ничья была бы более логичным результатом, но....

Что не говори, но антропометрия вратаря, когда летят такие плюхи, очень сильно влияет. Был бы Зоммер росточком побольше, мог бы парировать некоторые удары.
azkan
azkan
вчера в 21:07
Что за игра?! Камбек на камбеке))). Тюрам на Тюраме))) И голы одинаковые забили с углового))
Ничья была бы справедливой. Интер доминировал по матчу. И вот ошибка Зоммера решил исход. И вроде удар он видел, мяч был не такой не берущийся.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:07
Интер что то совсем плох…
Гость
