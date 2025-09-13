Футболистки «Зенита» вышли в финал Кубка России

1757788342

вчера, 21:32

Футболистки петербургского «Зенита» со счетом 4:3 обыграли московский «Локомотив» в ответном полуфинальном матче Кубка России и вышли в финал турнира.

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Екатерина Пантюхина (9-я минута, с пенальти), Кики (14) и Дарина Ишмухаметова (63, 86). У «Локомотива» отличились Виктория Козлова (29) и Яна Шеина (67, с пенальти). На 84-й минуте игрок «Зенита» Вероника Куропаткина забила мяч в свои ворота.

Первый матч завершился победой «Зенита» со счетом 1:0. В финале команда из Санкт-Петербурга сыграет с победителем противостояния между московскими ЦСКА и «Спартаком». В первом матче победу одержал ЦСКА (1:0), ответная встреча состоится 14 сентября.

«Зенит» провел первый матч после отставки Ольги Порядиной, которая была главным тренером с даты основания команды (январь 2020 года). В матче с «Локомотивом» командой из Санкт-Петербурга руководил Андрей Богданавичус.

В прошлом году обладателем Кубка России стал «Локомотив». «Зенит» ни разу не побеждал в турнире.