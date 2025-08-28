Огромная вратарь женской команды клуба «Портисхед» стала звездой соцсетей

1756371505

вчера, 11:58

В Англии в социальных сетях вирусную популярность приобрели фото и видео с вратарем женской команды клуба «Портисхед» Эби Футнер.

Голкипер впечатлила болельщиков своим весьма необычным для профессиональной футболистки внешним видом. Картинка с Футнер и составом «Портисхеда» собрала более 3 миллионов просмотров.

В двух последних матчах «Портисхед» с Эби на воротах потерпел два поражения с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0 – 7. Тем не менее, Футнер отметилась несколькими сэйвами.