Порядина покинула пост главного тренера женского «Зенита»

Ольга Порядина покинула пост главного тренера женского петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба команды.
В ближайших играх исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Богданавичус.
Порядиной 44 года, она была главным тренером «Зенита» с даты основания женской команды в январе 2020 года. Под ее руководством клуб стал трехкратным чемпионом России и двукратным победителем суперкубка страны. Также «Зенит» вместе с Порядиной трижды дошел до финала Кубка России.
«Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 18 матчах. Команду опережают московские «Спартак» (45) и ЦСКА (43), проведшие по 17 матчей. Также сине-бело-голубые продолжают борьбу за кубок страны, выиграв первый полуфинальный матч у столичного «Локомотива» (1:0).