Порядина покинула пост главного тренера женского «Зенита»

1756896612

вчера, 13:50

Ольга Порядина покинула пост главного тренера женского петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба команды.

В ближайших играх исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Богданавичус.

Порядиной 44 года, она была главным тренером «Зенита» с даты основания женской команды в январе 2020 года. Под ее руководством клуб стал трехкратным чемпионом России и двукратным победителем суперкубка страны. Также «Зенит» вместе с Порядиной трижды дошел до финала Кубка России.