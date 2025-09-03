  • Поиск
Порядина покинула пост главного тренера женского «Зенита»

вчера, 13:50

Ольга Порядина покинула пост главного тренера женского петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба команды.

В ближайших играх исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Богданавичус.

Порядиной 44 года, она была главным тренером «Зенита» с даты основания женской команды в январе 2020 года. Под ее руководством клуб стал трехкратным чемпионом России и двукратным победителем суперкубка страны. Также «Зенит» вместе с Порядиной трижды дошел до финала Кубка России.

«Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 18 матчах. Команду опережают московские «Спартак» (45) и ЦСКА (43), проведшие по 17 матчей. Также сине-бело-голубые продолжают борьбу за кубок страны, выиграв первый полуфинальный матч у столичного «Локомотива» (1:0).

Источник: itar-tass.com
cska1948
cska1948
вчера в 19:45
Покинула клуб по чьей инициативе?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:39
Странная отставка - результаты , то неплохие.
Гость
