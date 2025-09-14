«Брентфорд» отобрал очки у «Челси»

В матче 4-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Брентфорд» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметились Шаде (35') и Карвалью (90+3'). За гостей забивали Палмер (61') и Кайседо (85').
По итогам встречи «Брентфорд» имеет 4 очка, у гостей — 8 очков.
В следующем матче «Брентфорд» сыграет 20 сентября, соперником будет «Фулхэм». «Челси» проведет следующий матч 20 сентября (соперник — «Манчестер Юнайтед»).
Ну ладно в первом тайме две премьеры были Буанонотте и Хато. Да и Фофана в их числе. Можно свалить на них провал первого тайма. Фофана ноль! Гиттенс ноль! Хато ноль! Буанонотте более менее и то его заменили. Джеймс не может ни в защите, ни опорной зоне, ни даже капитаном!
Педро просто исчез в целом матче! Палмер запорол два момента. Нету в самый нужный момент эгоиста включил! Гарначо в нужный момент не прикрыл!
Хорошо с КП только начали сезон, ну победили мертвый ВХ, но с дачниками уже были звоночки. И вот результат. Нет сыгранности и соответсвенно цельной игры тоже! Нет, были отблески и в первом тайме и во втором. Но эта не та игра которую ждут от Челси! С такой игрой точно не попадут даже в пятерку!
