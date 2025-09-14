  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Брентфорд» отобрал очки у «Челси»

сегодня, 00:00
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче 4-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Брентфорд» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились Шаде (35') и Карвалью (90+3'). За гостей забивали Палмер (61') и Кайседо (85').

По итогам встречи «Брентфорд» имеет 4 очка, у гостей — 8 очков.

В следующем матче «Брентфорд» сыграет 20 сентября, соперником будет «Фулхэм». «Челси» проведет следующий матч 20 сентября (соперник — «Манчестер Юнайтед»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Атлетико» одержал первую победу в Ла Лиге, обыграв «Вильярреал»
Сегодня, 00:00
«Наполи» обыграл «Фиорентину»
Вчера, 23:50
«Краснодар» победил «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ
Вчера, 21:32
«Бавария» разгромила «Гамбург»
Вчера, 21:30
«Ювентус» в результативном матче победил «Интер»
Вчера, 20:56
Костромской «Спартак» стал лидером таблицы Первой лиги
Вчера, 19:45
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:23
Кто больше старался, тот своего и достиг!
Брулин
Брулин
сегодня в 10:52
Гарначо продемонстрировал почему он на лавке в мю сидел.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:58, ред.
Пчёлки мне еще в прошлом сезоне приглянулись... Исполнителей классных там нет, но такой командной дисциплине могут позавидовать даже некоторые топы. Ребята доигрывают практически все эпизоды и не бросают зону. В отборе если и фолят, то стараются это делать аккуратно. Им тяжело, ибо умения мало, но отменная физуха и тренерская рука делают своё дело. Редко такой эффект встретишь нынче, но Брентфорд именно тот пример. Спортивное прилежание в команде доведено до совершенства.
ABir
ABir
сегодня в 07:50
Судя по времени забитого последнего гола, футболисты Челси слишком рано уверовали в свою волевую победу.
Crystal Palace
Crystal Palace
сегодня в 07:49
В Англии играют до свистка!
shlomo
shlomo
сегодня в 06:32
Вот так... игроков на две команды а играть некому....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:54
Молодцы игроки хозяев. До последнего играли
1 984
1 984
сегодня в 04:49
Линия худеет не только качественно, но и количественно. Теперь нет Первой лиги!
azkan
azkan ответ 7z2efbpvzh4d (раскрыть)
сегодня в 01:03
Что тут удивляться?
Ну ладно в первом тайме две премьеры были Буанонотте и Хато. Да и Фофана в их числе. Можно свалить на них провал первого тайма. Фофана ноль! Гиттенс ноль! Хато ноль! Буанонотте более менее и то его заменили. Джеймс не может ни в защите, ни опорной зоне, ни даже капитаном!
Педро просто исчез в целом матче! Палмер запорол два момента. Нету в самый нужный момент эгоиста включил! Гарначо в нужный момент не прикрыл!
Хорошо с КП только начали сезон, ну победили мертвый ВХ, но с дачниками уже были звоночки. И вот результат. Нет сыгранности и соответсвенно цельной игры тоже! Нет, были отблески и в первом тайме и во втором. Но эта не та игра которую ждут от Челси! С такой игрой точно не попадут даже в пятерку!
7z2efbpvzh4d
7z2efbpvzh4d
сегодня в 00:06
Челси просто не узнать где былая игра???
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:05
Челси могли выйти на первое место
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 