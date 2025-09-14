  • Поиск
Футболистки ЦСКА обыграли «Спартак» в полуфинале Кубка России

вчера, 13:55

Футболистки московского ЦСКА со счетом 3:2 обыграли столичный «Спартак» в ответном матче полуфинала Winline — Кубка России. Встреча прошла на «Арене-Химки».

В составе ЦСКА голы забили Милена Николич (46-я и 53-я минуты), Дарья Яковлева (50). У «Спартака» отличились Тиана Филипович (36), Наталья Морозова (84). Обе команды доигрывали встречу в неполных составах: на 67-й минуте у ЦСКА была удалена Яковлева, у «Спартака» — Лидия Кулис.

Первая игра между командами, которая состоялась 29 августа, завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

ЦСКА сыграет в октябре в финале против петербургского «Зенита», который в полуфинале дважды победил московский «Локомотив» (1:0, 4:3).

В прошлом году обладателем Кубка России стал «Локомотив».

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ManUnited87 (раскрыть)
вчера в 19:01
Добавлю. Спартак не надо принимать. Они сами семя опустили и выбором тренеров, и " успехами" в РПЛ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ManUnited87 (раскрыть)
вчера в 19:00
Мы оцениваем только 31 век и российский период. КБ первый лишь по частоте смены тренеров. Их было 22 на очереди 23. Символ культуры КБ по фамилии Станкович. Смешно?
ABir
ABir
вчера в 18:43
Проиграли в обоих матчах, значит был недонастрой
ManUnited87
ManUnited87 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:14
Как и факт, что Спартак более титулованная команда, брала чемпионство ближе, ну и в женском футболе именно Спартак идет на 1 месте, поэтому культурные люди, обычно не выдают желаемое за действительное, пытаясь принизить соперника и возвысить свою команду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:59
Во первых, прошлый век неприлично вспоминать. Во вторых в русском языке есть такие понятия как метафора, гипербола и иносказание. Именно с учётом этих особенностей русского языка культурные люди и воспринимают текст. Говоря проще. Не надо все воспринимать буквально. В этом веке ЦСКА 19 раз заканчивал сезон выше Спартака. Это факт
Futurista
Futurista
вчера в 17:08, ред.
Смешно про "законы")...лишь бы брякнуть...где здесь "везде и всегда"?)...ЦСКА - Спартак...
c55mg34kh7p9
c55mg34kh7p9
вчера в 16:38
Полуфинал удался, на радость болельщикам
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 15:43
ЦСКА уже вполне привычно обыгрывать Спартак везде и всегда. Это закон!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:38
Чувствуется полуфинал был боевой и эмоциональный с пятью забитыми мячами и двумя удалениями...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:31
Лукойл везде получает удар
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:25
Чувствуется вклад Лукойла и в женскую команду
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 14:10
Красно - Синий самый сильный!
