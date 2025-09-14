Футболистки ЦСКА обыграли «Спартак» в полуфинале Кубка России

1757847349

вчера, 13:55

Футболистки московского ЦСКА со счетом 3:2 обыграли столичный «Спартак» в ответном матче полуфинала Winline — Кубка России. Встреча прошла на «Арене-Химки».

В составе ЦСКА голы забили Милена Николич (46-я и 53-я минуты), Дарья Яковлева (50). У «Спартака» отличились Тиана Филипович (36), Наталья Морозова (84). Обе команды доигрывали встречу в неполных составах: на 67-й минуте у ЦСКА была удалена Яковлева, у «Спартака» — Лидия Кулис.

Первая игра между командами, которая состоялась 29 августа, завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

ЦСКА сыграет в октябре в финале против петербургского «Зенита», который в полуфинале дважды победил московский «Локомотив» (1:0, 4:3).

В прошлом году обладателем Кубка России стал «Локомотив».