«Ливерпуль» обыграл «Бернли»

В матче 4-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Бернли» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол забил Мохамед Салах (90+3', пенальти).
По итогам встречи «Бернли» имеет 3 очка, у гостей — 12 очков.
В следующем матче «Бернли» сыграет 20 сентября, соперником будет «Ноттингем Форест». «Ливерпуль» проведет следующий матч 20 сентября (соперник — «Эвертон»).
Мо красавчик, сколько раз он вот так хладнокровно забивал пенальти в очень важные моменты!
Керкез две стартовые игры провалил, с канонирами отыграл хорошо, а сегодня снова "исполнял"...Хорошо есть старина Робо
Виртц снова ничего не показал...старается-пытается, но ожиданий не оправдывает....надеюсь, разыграется
на стадионе была прекрасная футбольная обстановка, понравились болелы бордовых хорошо поддерживали своих!
Ливерпуль с победой, так держать!
