«Ливерпуль» обыграл «Бернли»

вчера, 18:00
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 4-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Бернли» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол забил Мохамед Салах (90+3', пенальти).

По итогам встречи «Бернли» имеет 3 очка, у гостей — 12 очков.

В следующем матче «Бернли» сыграет 20 сентября, соперником будет «Ноттингем Форест». «Ливерпуль» проведет следующий матч 20 сентября (соперник — «Эвертон»).

liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:24, ред.
Регулярные победы есть, но внятной чемпионской игры нет. Вирц пока занимается только черновой работой. Креатива не видать. Скоро ЛЧ, будет ещё сложнее добывать победы. Пора бы класс включать и побеждать полегче. Надеюсь что Фримпонг поправился и уже начнёт задавать темп атаке
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:18
в отличии от игры с МЮ, БЁРНЛИ НЕ ЗАБИВАЛИ И НЕ ПРОПУСКАЛИ,но опять 25.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:28
Игра конечно невнятная. Понятно что Ливер еще разгоняется. Ладно новички еще притираются. Но Салах что-то пугает своей игрой, надеюсь и он еще разыграется.
YNWA
YNWA
вчера в 19:26
Молодцы Ливерпуль!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:25
Не везет конечно Бернли. С МЮ и Ливером особенно. Команда у Бернли хорошая , бойцовская, видать Работу Паркера. Теперь главное ребятам не сломаться послк серии таких неудач.
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:21
за прошедший сезон бордовые в чемпионшипе пропустили всего 19 (!) мячей, это фантастика!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:18
кто то скажет повезло, но везёт тем кто "везёт" - красные всю игру играли в футбол, комбинировали, пытались забить и заслуженно футбольная удача им улыбнулась в концовке!
Мо красавчик, сколько раз он вот так хладнокровно забивал пенальти в очень важные моменты!

Керкез две стартовые игры провалил, с канонирами отыграл хорошо, а сегодня снова "исполнял"...Хорошо есть старина Робо
Виртц снова ничего не показал...старается-пытается, но ожиданий не оправдывает....надеюсь, разыграется

на стадионе была прекрасная футбольная обстановка, понравились болелы бордовых хорошо поддерживали своих!

Ливерпуль с победой, так держать!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:47
В 'следующем туре дерби всея Ливерпуля. Результат, как всегда, слишком сложно предсказать.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:40
Всё-таки у Бернли отличная команда.
u3t8he9yedzn
u3t8he9yedzn
вчера в 18:39
Повезло немного Ливеру с пенальти
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:36
А я поставил немного на ничью - не сыграла моя ставка. Судя по всему тренерский штаб Бернли досконально разобрал игру Ливерпуля и хорошо подготовил команду к очному поединку. Игроки старались, им почти удалось забрать очки у грозного противника, но Ливерпуль играл до последнего. Фаворит победил, но делать это становится всё труднее.
therapy
therapy
вчера в 18:06
Надеялся на ничью... Да и Бёрнли грамотно играли в обороне.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:03
Финальная точка матча - пушечный удар Салаха с пенальти!!!
