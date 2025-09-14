«Крылья Советов» обыграли «Сочи»

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Крылья Советов» и «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Олейников (75'), Игнатенко (85').
По итогам встречи «Крылья Советов» имеют 12 очков, у гостей — 1 очко.
В следующем матче «Крылья Советов» сыграют 21 сентября, соперником будет «Спартак». «Сочи» проведет следующий матч 22 сентября, (соперник — ЦСКА).
Не скрою: после увольнения Осинкина я был, ну, если не "всепропальщиком", то, по крайней мере, сочувствующим им, учитывая то, какие игроки ушли из команды и что пополнялись сначала и редко и, в основном, "прикомандированными" либо "одинокими ковбоями".
Но Адиев-то КАКОЙ МОЛОДЕЦ!
За короткий промежуток времени уже ВЫСТРОИЛ ИГРУ "из того, что было", и, заметьте, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ИГРУ!
Это вам не варелик в Динамо или боров в Спартаке, которым "дайте им ещё поработать".
Здесь уже через короткий промежуток времени ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ.
В общем, по моему мнению, по уходу из КС Осинкина и Ко - "отряд не заметил потери бойца".
А Осинкину успехов в ФК Сочи.
Пусть, как в той пословице, первый блин комом, а второй - ...
В общем, творческих тренерских успехов ему в Сочи.
Не скрою: после увольнения Осинкина я был, ну, если не "всепропальщиком", то, по крайней мере, сочувствующим им, учитывая то, какие игроки ушли из команды и что пополнялись сначала и редко и, в основном, "прикомандированными" либо "одинокими ковбоями".
Но Адиев-то КАКОЙ МОЛОДЕЦ!
За короткий промежуток времени уже ВЫСТРОИЛ ИГРУ "из того, что было", и, заметьте, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ИГРУ!
Это вам не варелик в Динамо или боров в Спартаке, которым "дайте им ещё поработать".
Здесь уже через короткий промежуток времени ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ.
В общем, по моему мнению, по уходу из КС Осинкина и Ко - "отряд не заметил потери бойца".
А Осинкину успехов в ФК Сочи.
Пусть, как в той пословице, первый блин комом, а второй - ...
В общем, творческих тренерских успехов ему в Сочи.