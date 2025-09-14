  • Поиск
«Крылья Советов» обыграли «Сочи»

вчера, 16:30
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Крылья Советов» и «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Олейников (75'), Игнатенко (85').

По итогам встречи «Крылья Советов» имеют 12 очков, у гостей — 1 очко.

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют 21 сентября, соперником будет «Спартак». «Сочи» проведет следующий матч 22 сентября, (соперник — ЦСКА).

Petergoff
Petergoff
вчера в 19:36
С Победой Самара!!!
Брулин
Брулин
вчера в 18:27
Зачем Сочи протащили в РФПЛ в этом сезоне? Чтобы у нас было полное дно с 1 очком за 8 матчей?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:19
Как же плохо Сочи в этом сезоне. Походу, превращается в команду-лифт...
Vilar
Vilar
вчера в 17:46
Как-то неудобно с Осинкиным получилось... первая игра и сразу напоролся на прошлое. Это если бы жена привела в дом твою бывшую и сказала: "Познакомься, моя новая подруга".
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:44
Сочи надо было брать очки со Спартаком, больше похоже никто и не даст
1viking17
1viking17
вчера в 17:38
Крылья с победой!!! Но показали отвратительную игру
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:50, ред.
Слушайте, а мне ИГРА Крыльев под руководством Адиева определённо нравится!
Не скрою: после увольнения Осинкина я был, ну, если не "всепропальщиком", то, по крайней мере, сочувствующим им, учитывая то, какие игроки ушли из команды и что пополнялись сначала и редко и, в основном, "прикомандированными" либо "одинокими ковбоями".
Но Адиев-то КАКОЙ МОЛОДЕЦ!
За короткий промежуток времени уже ВЫСТРОИЛ ИГРУ "из того, что было", и, заметьте, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ИГРУ!
Это вам не варелик в Динамо или боров в Спартаке, которым "дайте им ещё поработать".
Здесь уже через короткий промежуток времени ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЫ.
В общем, по моему мнению, по уходу из КС Осинкина и Ко - "отряд не заметил потери бойца".
А Осинкину успехов в ФК Сочи.
Пусть, как в той пословице, первый блин комом, а второй - ...
В общем, творческих тренерских успехов ему в Сочи.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:43
ФК Сочи появился неожиданно - так же неожиданно исчезнет...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:41
Рад за Крылышек! Сочи нацелились в ФНЛ))))
