«Зенит» не смог победить «Балтику» в матче РПЛ

вчера, 18:55

Петербургский «Зенит» со счетом 0:0 сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Калининграде.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ , набрав 13 очков. «Балтика» не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ и располагается на второй строчке, набрав 16 очков.