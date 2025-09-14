  • Поиск
«Зенит» не смог победить «Балтику» в матче РПЛ

вчера, 18:55
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Петербургский «Зенит» со счетом 0:0 сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Балтика» не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ и располагается на второй строчке, набрав 16 очков.

Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведет в гостях с «Краснодаром», «Балтика» встретится дома с «Ростовом». Обе игры пройдут 21 сентября. Также на следующей неделе команды сыграют в «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Балтика» 18 сентября на выезде встретится с московским ЦСКА, «Зенит» 17 сентября примет грозненский «Ахмат».

Аnдrюhа
Аnдrюhа
сегодня в 04:21
Семак Сергей засиделся в зените ...нужно либо уходить либо полностью игру менять а пока складывается впечатление , что нужнее команде другой тренер
nubom
nubom ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:40
Вы стоик. Я фаталист. Деньги нигде не работают. Работает - желание их заработать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nubom (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
Жалко не отдельных личностей....прощаться надо с почестями и вовремя...жалко время и средства...можно конечно ещё пару сезонов делать вид что ничего страшного не происходит...но люди то видят....то что приносило плоды ещё недавно (кратное преимущество в составе над соперниками) - уже не работает....
Изменения грядут неизбежно...ибо наверное я не единственный который переключил сегодня канал после 20-ти минут просмотра матча...не потому что неинтересно...а потому что скучно при наличии интереса....не охота привыкать к Зениту Семака образца последних пару сезонов....полный кринж...

Ещё неизвестно что хуже....
Тренерская чехарда с постоянными привозами специалистов ноунеймов как у московского конкурента....(они хоть признают наличие проблемы и решают её пусть и немного своеобразно).....или замалчивание о проблемах как у нас....
Посмотрим....
Надеюсь на благоразумие К.Зырянова........
nubom
nubom ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:21
…Полностью согласен! Следуя Вашей логике Богданычу самое то - работать в музее...
SCAYRX
SCAYRX
вчера в 21:51
Неправильное утверждение автор не Зенит не смог победить а Зенит чудом не проиграл надо писать ведь с такой игрой им вторая десятка светит в таблице
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
"...Все эти юбилеи....торжества...выставочные тренировки..."

...а ещё тот голубой - разрисованный поезд с забавными картинками ... и куча радостных, улыбающихся идиотов рядом с ним... Помнишь, не ? ))

P.S. Кстати насчёт Феррари... Прежде чем быстро на ней ездить, надо бы сперва научиться её заводить. Но Серёжа, судя по всему, особым желанием в этом отношении не горит.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:18
Как всегда- грамотно, тонко и по существу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Futurista
Futurista
вчера в 21:07, ред.
Медведева надо было выпускать)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:54
В спорте всегда как..???....Не можешь - подвинься.....
Не верится что бы в таком большом клубе как Зенит не нашлось чела могущего по столу кулаком ударить....
Понятно...невиданная "зона комфорта"...огромные "освояемые средства" и финансовое благополучие - порождают лень и саботаж...но не до такой же степени чтоб это становилось видно невооружённым глазом...
Все эти юбилеи....торжества...выставочные тренировки...выписанные Сьоны и Фенербахче должны быть лишь дополнением к великолепной игре команды.......тут же всё наоборот...
99,99% респондентов считают что дело в Семаке....не думаю что в нём или только в нём...не вижу вообще смысла покупать игроков более чем на 200 млн...коль некому их играть заставить...но покупает то их не Семак...он лишь выпускает их...согласно прейскуранту ...на поле....
Быстрый не тот у кого Феррари...а тот кто умеет на ней быстро ездить....
Понты - ничто...нынче в тренде профессионализм......
LOpp
LOpp
вчера в 20:53
Скорее это Балтика не смогла победить
Vilar
Vilar ответ el777 (раскрыть)
вчера в 20:51
Подскажу. Лучший тренер Миллер, он даже на некоторые матчи Зенита на стадион приходит. Его тренерская выучка, навыки и мастерство помогли Дюкову возглавить рфс, а Медведев благодаря ему руководил Зенитом, пока не надоело. Под его руководством беспризорник-тренер Семак завоевал 13 трофеев. Правда, цифра не очень.
frcaakfmkz45
frcaakfmkz45
вчера в 20:40
Балтика молодцы, в этом сезоне настоящая гроза авторитетов
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:32
Когда в первом туре фк Динамо поделил очки с дебютантом лиги из Калининграда, я был крайне недоволен таким результатом своей любимой команды. Но по прошествии четверти чемпионата, глядя на турнирную таблицу, делаю выводы, что бело-синие не одни, кому пришлось недосчитаться турнирных очков в противостоянии с подопечными Талалаева. Если Балтика продолжит в том же ключе, то не ровен тот час и она сможет повторить достижение Рубина, поднявшегося сразу в тройку по окончании сезона, с той лишь разницей, что у казанцев это получилось с первой попытки. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, ведь до финиша ещё почти три раза по столько.
Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo
shlomo
вчера в 20:23
Похоже Семак уже исчерпал себя....
Николай 1
Николай 1
вчера в 20:21
А должен был?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:17
Семак-уходи
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:54
Можно и по другому: Балтика забила на Зенит...
Константин Белых
Константин Белых ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:52
Да еще и 77 за 35 миллионов отказывающееся играть Жерсон)).
Capral
Capral ответ el777 (раскрыть)
вчера в 19:52
Эта устаревшая статистика, уже даже для исторического музея ценности не представляет...
el777
el777
вчера в 19:48
Игру Зенит показал не лучшую, но он по-прежнему является фаворитом первенства и флагманом российского футбола, как и в последние десять лет или больше... Семак, наверное, посредственный тренер, но тем не менее - Чемпион России (6): 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24. Серебряный призёр чемпионата России: 2024/25. Обладатель Кубка России (2): 2019/20, 2023/24. Обладатель Суперкубка России (5): 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Итого: 13 трофеев. Кто сейчас из российских тренеров лучше? Не подскажите...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:45
Как то безлико и слишком обречённо даже для нынешнего Семака...
Уже старательных дебютантов Лиги не может обыграть...
Если при Зырянове ничего не изменится болтаться Семаку в середине верхней части таблицы не претендуя ни на что...
NbKA555
NbKA555
вчера в 19:44
Адамов спас очко Зенита
lotsman
lotsman
вчера в 19:44
А в Ростове Армейцы горят.) Игорёк допижонился.
ABir
ABir
вчера в 19:44
Перед началом встречи Зенит считался явным фаворитом и должен был забирать три очка в Калининграде, тем более , что уже не начало чемпионата, и к не случайности Балтики в лидирующей группе тоже все привыкли и подходят к играм с балтийцами с полной ответственностью. Но Балтика в очередной раз подтвердила статус крепкой и неуступчивой команды и заслуженно забрала 2 очка у Зенита.
Сергей Яценко
Сергей Яценко ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:44
команда нужна а не проект
Futurista
Futurista ответ Petergoff (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
Это называется "возвращение к корням"))...
Брулин
Брулин
вчера в 19:40
Респект Талалаеву и команде! Молодцы, парни!
Что-то заткнулись те, кто в начале чемпионата называли Андрея физруком и лифтером. Ау? Вы где?
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:40
На одном из футбольных сайтов вот такой заголовок статьи после матча:

"«Зенит» не забил «Балтике» на выезде"

Не знаешь, плакать или смеяться.
Я, например, посмеялся.)))))
sv_1969
sv_1969 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:35
Таки да! И не только в Зените!
Petergoff
Petergoff
вчера в 19:35
Зенит,как это не прискорбно для меня,превращается в унылого середнячка,с никакой игрой.
