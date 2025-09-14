«Зенит» не смог победить «Балтику» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» со счетом 0:0 сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.
«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Балтика» не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ и располагается на второй строчке, набрав 16 очков.
Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведет в гостях с «Краснодаром», «Балтика» встретится дома с «Ростовом». Обе игры пройдут 21 сентября. Также на следующей неделе команды сыграют в «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, «Балтика» 18 сентября на выезде встретится с московским ЦСКА, «Зенит» 17 сентября примет грозненский «Ахмат».
Надо признать, что Талалаев стратегически грамотно вёл всю игру и даже замены во второй половине игры делал выверенные, в том смысле, чтобы поддерживать сумашедший прессинг Балтики, освежая заменами атакующий прессингующий запал всю игру. Балтика висела на ногах питерцев не давая дышать сопернику и каждый раз заставляя ошибаться грозных гостей...
А та паника, что случилась у ворот Зенита на 61мин., еще раз показала, как стремительно Семак погружается в болото собственной глупости. Ничего существенного не увидел я в игре Зенита. Глушенков- талантливый парень деградирует буквально на глазах, как впрочем и все звёзды Питера.
Академичный, сухой футбол Семака режет глаза своим примитивизмом и безыдейностью. А Балтика молодцы, сразу отвоевали центр поля и повели планомерные атаки на ворота гостей, которыe, фактически с 1-й минуты и до последней держали всех в напряжении... Надо признаtь, что возможная победа сегодня не была бы случайной, и вряд ли кого-то удивила бы.
Вобщем, достойнешая игра балтийцев и бездарнейшая игра Семака. Балтике Респект, Зениту- позор, потому что с таким набором игроков, так безнадежно отбиваться от дебютанта, может только ничтожный тренер...
