  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Акинфеев допустил результативную ошибку впервые с 2020 года

вчера, 20:33
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допустил результативную ошибку в матче РПЛ против «Ростова». Кипер неудачно отдал пас вперед, чем воспользовался игрок «Ростова» Константин Кучаев — он перехватил мяч и отправил его в сетку.

Бывший голкипер сборной России допустил подобную ошибку впервые с октября 2020 года. Тогда Игорь ошибся в матче с «Арсеналом». Это был его самый долгий промежуток без голевых ошибок в карьере.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хёйлунду понадобилось 14 минут на дебютный гол за «Наполи»
13 сентября
Смолов забил второй гол в двух матчах за «БроукБойз» в Кубке России
11 сентября
Мбаппе вышел на второе место в списке бомбардиров в истории сборной Франции
10 сентября
Россия продлила беспроигрышную серию до 19 матчей
07 сентября
Депай — лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов
07 сентября
Роналду забил 942-й гол в карьере и находится в шаге от повторения рекорда
06 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 23:28
Всех собак на Игоря вешать не надо. Да, ошибся, а 2 чела, которых выгнали, их поступки похлеще ошибки Игоря, кстати он и спас 3 раза. Думаю, сегодня игра ЦСКА не понравилась, в первую очередь, самим себе. Посмотрим меры новой власти у руля ЦСКА. Ростов, надеюсь, выходит из посткарпинского кризиса.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:49
Бывает, конечно, у всех ошибки. На мой взгляд, армейцы при Челестини увлекаются выходом от своих ворот через пас. Акинфеев мог бы просто вынести этот мяч. Но отдал Кучаеву, видимо по старой памяти). Но 5 лет держал "безкосяковую" серию. Даже забывать стали, что он может "одарить" таким выносом.
Лично для меня "вечный косяк" от Акинфеева это 2014 ЧМ Россия - Ю.Корея. Такую лажу сотворил "супер кипер"...
yeychanin23
yeychanin23
вчера в 21:45
С победой, соседи!!!
cska1948
cska1948
вчера в 21:40
Проигрыш имени ИГОРЯ АКИНФЕЕВА!
Именно его ювелирный пас Кучаеву на седьмой минуте определил весь сюжет дальнейшей игры. Именно Акинфеев задал тон своим и чужим игрокам на весь матч. А его спасения в конце игры на результат игры не влияли, так что хвалить его абсолютно не за что.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:37
Всё когда то повторяется. 21 игра без проигрыша закончилась в Ростове.
Забивать учитесь.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:18
Пока ещё есть время отыграться и компенсировать результативную ошибку своим результативным действием. Правда ЦСКА не сильно уж торопится. А Ростов смотрится очень хорошо. Боюсь армейцы слишком уверовали в себя, да и перехвалили их — думали, Ростов можно шапками закидать но. Ошиблись.
Futurista
Futurista
вчера в 21:04
Увидел Кучаева и отдал ему по привычке)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 