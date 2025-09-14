Акинфеев допустил результативную ошибку впервые с 2020 года

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев допустил результативную ошибку в матче РПЛ против «Ростова». Кипер неудачно отдал пас вперед, чем воспользовался игрок «Ростова» Константин Кучаев — он перехватил мяч и отправил его в сетку.
Бывший голкипер сборной России допустил подобную ошибку впервые с октября 2020 года. Тогда Игорь ошибся в матче с «Арсеналом». Это был его самый долгий промежуток без голевых ошибок в карьере.
Именно его ювелирный пас Кучаеву на седьмой минуте определил весь сюжет дальнейшей игры. Именно Акинфеев задал тон своим и чужим игрокам на весь матч. А его спасения в конце игры на результат игры не влияли, так что хвалить его абсолютно не за что.
Лично для меня "вечный косяк" от Акинфеева это 2014 ЧМ Россия - Ю.Корея. Такую лажу сотворил "супер кипер"...
