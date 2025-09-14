Акинфеев допустил результативную ошибку впервые с 2020 года

1757871221

вчера, 20:33

Вратарь ЦСКА допустил результативную ошибку в матче РПЛ против «Ростова». Кипер неудачно отдал пас вперед, чем воспользовался игрок «Ростова» Константин Кучаев — он перехватил мяч и отправил его в сетку.

Бывший голкипер сборной России допустил подобную ошибку впервые с октября 2020 года. Тогда Игорь ошибся в матче с «Арсеналом». Это был его самый долгий промежуток без голевых ошибок в карьере.