Названы лучшие игроки 8-го тура РПЛ

Эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР определили лучших игроков в матчах восьмого тура Мир РПЛ.
Число в скобках – количество наград, полученных футболистом в течение сезона.
«Рубин» – «Динамо» (Махачкала) – 1:0
Лучший игрок: Мирлинд Даку («Рубин», 3)
«Пари НН» – «Оренбург» – 3:1
Лучший игрок: Хуан Боселли («Пари НН», 2)
«Динамо» – «Спартак» – 2:2
Лучший игрок: Бителло («Динамо», 1)
«Ахмат» – «Локомотив» – 1:1
Лучший игрок: Лечи Садулаев («Ахмат», 1)
«Краснодар» – «Акрон» – 2:1
Лучший игрок: Никита Кривцов («Краснодар», 1)
«Крылья Советов» – «Сочи» – 2:0
Лучший игрок: Иван Олейников («Крылья Советов», 1)
«Балтика» – «Зенит» – 0:0
Лучший игрок: Мингиян Бевеев («Балтика», 1)
«Ростов» – ЦСКА – 1:0
Лучший игрок: Константин Кучаев («Ростов», 2)
Болейте за своих, а не против чужих!
Будьте настолько любезны, проясните ситуацию с матчем Зеледон - Пунтаренас, Коста-Рика. Примера дивизион 2025/2026, 8 тур.
Сегодня матч не состоялся...
И переноса не вижу.
