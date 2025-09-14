  • Поиск
Названы лучшие игроки 8-го тура РПЛ

вчера, 23:18

Эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР определили лучших игроков в матчах восьмого тура Мир РПЛ.

Число в скобках – количество наград, полученных футболистом в течение сезона.

«Рубин» – «Динамо» (Махачкала) – 1:0
Лучший игрок: Мирлинд Даку («Рубин», 3)

«Пари НН» – «Оренбург» – 3:1
Лучший игрок: Хуан Боселли («Пари НН», 2)

«Динамо» – «Спартак» – 2:2
Лучший игрок: Бителло («Динамо», 1)

«Ахмат» – «Локомотив» – 1:1
Лучший игрок: Лечи Садулаев («Ахмат», 1)

«Краснодар» – «Акрон» – 2:1
Лучший игрок: Никита Кривцов («Краснодар», 1)

«Крылья Советов» – «Сочи» – 2:0
Лучший игрок: Иван Олейников («Крылья Советов», 1)

«Балтика» – «Зенит» – 0:0
Лучший игрок: Мингиян Бевеев («Балтика», 1)

«Ростов» – ЦСКА – 1:0
Лучший игрок: Константин Кучаев («Ростов», 2)

Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:46
Из Балтики не кого не стал бы выделять - в этот раз отметить можно было многих...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:54, ред.
В прошедшем туре Бителло наконец-то показал ту игру, которую от него ждут болельщики Динамо со старта чемпионата, он, как Щёрс с перевязанной головой повёл своих товарищей в последний и решительный против Спартака. Сложно сказать, что сподвигло его на такую активность, может пауза в чемпионате так поспособствовала набрать оптимальную форму, а возможно переподписанный новый договор с клубом с более выгодными материальными благами для футболиста аж до тридцать первого года. Что ж, теперь руководству клуба стоит заняться поисками невесты для бразильского футболиста из числа россиянок))), чтобы женить его и впоследствии натурализовать, как Жоаозиньо, Ари или Нобоа. Всё же так будет честнее, чем комедия в Питере с Сантосом. А то ведь к тридцать первому году лимит на легионеров обещают сделать гораздо жёстче.)))
Болейте за своих, а не против чужих!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:31
Здравствуйте. Исправили.
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:23
Доброй ночи!

Будьте настолько любезны, проясните ситуацию с матчем Зеледон - Пунтаренас, Коста-Рика. Примера дивизион 2025/2026, 8 тур.
Сегодня матч не состоялся...
И переноса не вижу.
