  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыБразилия. Серия A 2025

«Фламенго» попросил ООН признать болельщиков клуба отдельной нацией

вчера, 20:25

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» направил запрос в ООН с просьбой признать болельщиков команды отдельной символико-культурной нацией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Красно-черная нация хочет, чтобы ее признали первой символико-культурной нацией в мире. Мы — народ, насчитывающий более 45 миллионов человек, объединенный общим чувством. У нас есть свои культура, территории, флаг, язык», — говорится в заявлении «Фламенго».

На сайте клуба опубликована петиция, которую может подписать любой желающий.

«Фламенго» был основан в 1895 году. Клуб является семикратным чемпионом Бразилии, пятикратным обладателем кубка страны. Клуб трижды выигрывал Кубок Либертадорес — главный клубный международный трофей Южной Америки.

Подписывайся в ВК
Все новости
Фламенго
Источник: itar-tass.com
В Сербии призвали болельщиков избегать провокаций в игре с командой Англии
Вчера, 11:33
Сербам в Латвии не позволили пронести на стадион национальную символику
08 сентября
Игроки сборной России чувствовали поддержку в матче с Катаром — Дивеев
08 сентября
Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо посетил матч сборных Катара и России
07 сентября
Россию на матче с Катаром поддержат 600 болельщиков
06 сентября
Болельщики смогут бесплатно посетить матч сборных Катара и России
05 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:33
Вспомнил сразу Республику Казантип в Крыму, где был свой гимн, свой президент Никита 1 . Я был там 5 раз ) Так что являюсь гражданином той вымышленной республики)
Брулин
Брулин
сегодня в 01:03
Медведев после Зенита пошел во «Фламенго»? Скоро и юбилеи начнуь переносить такими темпами
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:44
Это от безделья и жары... Чего только не приходит в голову.
YNWA
YNWA
вчера в 21:06
Это уже слишком!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:05
Каждый с ума по-своему сходит...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 