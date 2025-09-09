«Фламенго» попросил ООН признать болельщиков клуба отдельной нацией

1757438748

вчера, 20:25

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» направил запрос в ООН с просьбой признать болельщиков команды отдельной символико-культурной нацией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Красно-черная нация хочет, чтобы ее признали первой символико-культурной нацией в мире. Мы — народ, насчитывающий более 45 миллионов человек, объединенный общим чувством. У нас есть свои культура, территории, флаг, язык», — говорится в заявлении «Фламенго».

На сайте клуба опубликована петиция, которую может подписать любой желающий.

«Фламенго» был основан в 1895 году. Клуб является семикратным чемпионом Бразилии, пятикратным обладателем кубка страны. Клуб трижды выигрывал Кубок Либертадорес — главный клубный международный трофей Южной Америки.