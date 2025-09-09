  • Поиск
В Сербии призвали болельщиков избегать провокаций в игре с командой Англии

вчера, 11:33
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 5Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Футбольный союз Сербии призвал болельщиков национальной команды избегать провокаций и стычек на домашней игре отбора к чемпионату мира 2026 года со сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Матч сборных Сербии и Англии пройдет 9 сентября в Лондоне.

«Прежде всего потому, что Футбольная ассоциация Сербии находится под пристальным вниманием Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), а также в связи с историей различных инцидентов, которые сделали нас объектом дисциплинарных мер, мы призываем болельщиков показать миру образ, который заставит нас всех гордиться», — говорится в обращении.

По оценке Футбольного союза Сербии, организация с 2021 года была оштрафована более чем на €703 тыс. за различные запрещенные предметы, оскорбления и дискриминацию на трибунах во время матчей национальной команды.

«Сборная — наша гордость, она, безусловно, заслуживает поддержки, подходящей для этих важных матчей. Мы хотели бы подчеркнуть важность и необходимость правильного поведения, которое способствует созданию позитивной атмосферы на стадионе. Поэтому давайте будем едины в нашей любви к футболу, поддержим нашу сборную в правильном направлении, проявим уважение к сопернику и национальному гимну своей страны. Пусть матч с Англией будет праздником спорта и уважения среди соперников и наций», — заключается в заявлении организации.

Сборная Сербии занимает второе место в турнирной таблице группы K, набрав 7 очков в 3 матчах. Команда Англии лидирует в группе, имея в активе 12 очков в 4 матчах.

Источник: itar-tass.com
Сортировать
Все комментарии
ghr76sq2z6xy
ghr76sq2z6xy
вчера в 14:33
Зачем бодаться, ведь можно обнматься?)
Вещий
Вещий
вчера в 13:58
Фанаты Англии не раз провоцируют других... пива ч(м)удикам не наливать....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:44
Все равно провокации будут - и до матча, и во время, и после... Я думаю английским болельщикам стоит выделить отдельный сектор и огородить его решёткой, оставив свободными смежные сектора. И побольше качественных технических средств контроля, их много не бывает. Дай, Бог, удержать ситуацию под контролем. Кстати, со сборной Англии можно играть и выигрывать. Желаю сборной Сербии собраться, прыгнуть выше головы, если понадобится, но победить в честном поединке!!! Удачи, БРАТЬЯ!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:31
Слишком много пафоса и красивых слов. А вот до фанатов это вряд ли дойдёт...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:52, ред.
Желаю Победы команде Сербии,но это правда будет очень трудно. хотя бы ничейку зацепили
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 