Розовский: «Думаю, верность Ефремова „Спартаку“ не пропала»

1757504184

вчера, 14:36

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», народный артист РФ и болельщик московского «Спартака» Марк Розовский надеется, что актер Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы остался болельщиком команды.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП . Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

«Я недавно с ним разговаривал по телефону. Я пожелал ему мужаться. Случилось несчастье с талантливым человеком, в какой-то момент он оказался неуправляемым, в раздрызге, — сказал Розовский. — Конечно, он все понимал, проживал и поплатился за все это. Потому что человеческая жизнь бесценна, и если ты виновен в убийстве какого-то человека, то это большое горе. Я надеюсь, что он в конце концов гармонизируется, и мы увидим его по-моцартиански выступающего на сцене. Он большой мастер».

"О том, собирается ли он ходить на футбол, мы не говорили. «Но я думаю, что его верность „Спартаку“ не пропала», — добавил он.