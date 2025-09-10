  • Поиск
Розовский: «Думаю, верность Ефремова „Спартаку“ не пропала»

вчера, 14:36

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот», народный артист РФ и болельщик московского «Спартака» Марк Розовский надеется, что актер Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы остался болельщиком команды.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

«Я недавно с ним разговаривал по телефону. Я пожелал ему мужаться. Случилось несчастье с талантливым человеком, в какой-то момент он оказался неуправляемым, в раздрызге, — сказал Розовский. — Конечно, он все понимал, проживал и поплатился за все это. Потому что человеческая жизнь бесценна, и если ты виновен в убийстве какого-то человека, то это большое горе. Я надеюсь, что он в конце концов гармонизируется, и мы увидим его по-моцартиански выступающего на сцене. Он большой мастер».

"О том, собирается ли он ходить на футбол, мы не говорили. «Но я думаю, что его верность „Спартаку“ не пропала», — добавил он.

Спартак М
Источник: itar-tass.com
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:47
Ещё новость о Спартаке:

"Нападающего "Ювентуса" Аркадиуша Милика планирует приобрести московский "Спартак". Предварительно, после этого из клуба уйдёт Манфред Угальде.

Сегодня итальянский журналист Николо Скира сообщил, что польским футболистом интересуется один из российских топ-клубов. По его словам, туринцы не заинтересованы в 31-летнем игроке, зарплата которого €1,8 млн в год.

Предварительно, за него борются несколько клубов: ЦСКА, "Динамо" и "Спартак". Больше шансов у последнего, так как он готов предложить Угальде, у которого не задалось начало сезона в РПЛ, в обмен. Но конкуренцию красно-белым собирается составить "Трабзонспор" — турецкие СМИ пишут, что они чуть ли не достигли устной договорённости. "
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:29
А почему в конце нет приписки: Ефремову 61 год. За свою карьеру он снялся в ... ну и так далее?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:07
А может Миша после исправления , возьмёт да и за Динамо начнёт болеть...)))
nik9373
nik9373
вчера в 15:10
Нет, не мужчина Ефремов. Хитрил, юлил,лжесвидетельствовал, адвокаты ушли в топку. Позорище.
nik9373
nik9373
вчера в 15:05
Гармонизируется

Это на каком, простите?
Гость
