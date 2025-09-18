  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеКитай. Суперлига 2025

Российский тренер рассказал, чем его впечатлила детская школа в Китае

18 сентября 2025, 12:54

Китайские футбольные непрофессиональные школы опираются на японский опыт — много интенсивных тренировок и домашние задания. Об этом на конференции «Футконф-2025» Футбольной национальной лиги рассказал ассистент главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Олег Яровинский.

Яровинский работает в штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года.

«В Шанхае, поскольку это большой центр, создаются маленькие сообщества. У меня была возможность отдать в футбольную школу двух сыновей 2015 и 2017 годов рождения, посмотреть, как школы устроены. Они взяли кальку из Японии, тренеры — японцы, — сказал Яровинский. — Все тренировки объемные, интенсивные, очень много работы с мячом, при том что это непрофессиональная академия, нужно тренироваться два часа. Плюс дают домашние задания на физическую форму. На государственном уровне вводятся соревнования среди школ и университетов. На примере Японии отметил бы массовость спорта, развитие массовости».

16 сентября «Шанхай Шэньхуа» уступил южнокорейскому «Гангвону» со счетом 1:2 в матче азиатской Лиги чемпионов. "Мы летали на Лигу чемпионов полуторным составом, нам предстоит важная игра, можно сказать, за чемпионство в лиге. Настроение отличное, команда попробовала себя. Обычно, конечно, играем основным составом, просто впереди такой матч. Будем стараться выиграть у «Чэнду», — сказал Яровинский.

«Что касается развития, у нас достаточно успешный кусок за 1,5-2 года, когда несколько молодых футболистов смогли внедрить в состав, развить до сборной. Вообще сильно вырос уровень в Японии и Южной Корее. Когда у нас обсуждался переход в азиатскую конфедерацию, понятно, что сейчас не актуально, но было бы интересно посмотреть, как мы бы играли с корейскими, японскими командами. Это были бы непростые матчи», — добавил тренер.

Подписывайся в ВК
Все новости
Колосков видит позитив в вопросе допуска сборных России к турнирам УЕФА
17 сентября
Свищев встретится с бывшими сотрудниками футбольного клуба «Химки»
17 сентября
Председатель совета директоров «Динамо» отреагировал на слова главы ВТБ
16 сентября
Губерниев назвал лучшего тренера России
15 сентября
Сёмин считает «Ливерпуль» главным фаворитом предстоящего сезона ЛЧ
15 сентября
Дзюба: «Мне бы очень хотелось, чтобы в Томск вернулась РПЛ»
15 сентября
 
Все комментарии
mtetnyy68683
mtetnyy68683
18 сентября в 13:40
У нас тоже школы типа работают - вон у Сирожы-манекена в команде так просто одни наши пацаны играют, только малость перезагорелые
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 