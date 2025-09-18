Российский тренер рассказал, чем его впечатлила детская школа в Китае

1758189256

18 сентября 2025, 12:54

Китайские футбольные непрофессиональные школы опираются на японский опыт — много интенсивных тренировок и домашние задания. Об этом на конференции «Футконф-2025» Футбольной национальной лиги рассказал ассистент главного тренера «Шанхай Шэньхуа» .

Яровинский работает в штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года.

«В Шанхае, поскольку это большой центр, создаются маленькие сообщества. У меня была возможность отдать в футбольную школу двух сыновей 2015 и 2017 годов рождения, посмотреть, как школы устроены. Они взяли кальку из Японии, тренеры — японцы, — сказал Яровинский. — Все тренировки объемные, интенсивные, очень много работы с мячом, при том что это непрофессиональная академия, нужно тренироваться два часа. Плюс дают домашние задания на физическую форму. На государственном уровне вводятся соревнования среди школ и университетов. На примере Японии отметил бы массовость спорта, развитие массовости».

16 сентября «Шанхай Шэньхуа» уступил южнокорейскому «Гангвону» со счетом 1:2 в матче азиатской Лиги чемпионов. "Мы летали на Лигу чемпионов полуторным составом, нам предстоит важная игра, можно сказать, за чемпионство в лиге. Настроение отличное, команда попробовала себя. Обычно, конечно, играем основным составом, просто впереди такой матч. Будем стараться выиграть у «Чэнду», — сказал Яровинский.

«Что касается развития, у нас достаточно успешный кусок за 1,5-2 года, когда несколько молодых футболистов смогли внедрить в состав, развить до сборной. Вообще сильно вырос уровень в Японии и Южной Корее. Когда у нас обсуждался переход в азиатскую конфедерацию, понятно, что сейчас не актуально, но было бы интересно посмотреть, как мы бы играли с корейскими, японскими командами. Это были бы непростые матчи», — добавил тренер.