  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Динамо» продлило контракт с Бителло до 2031 года

вчера, 20:36

Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с бразильским полузащитником Бителло. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение с игроком рассчитано до 2031 года.

Бителло 25 лет, он выступает за «Динамо» с 2023 года и вместе с бело-голубыми стал бронзовым призером чемпионата России в 2024 году. В 35 матчах сезона-2024/25 бразилец забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач. Ранее он выступал за бразильский «Гремио».

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Локомотиве» заинтересованы в продолжении сотрудничества с Бариновым
10 сентября
«Барселона» готовит новый контракт для одного из ключевых игроков Флика
07 сентября
Официально«Барселона» разорвала контракт с хавбеком Ромеу
06 сентября
Литвинов назвал большим событием продление контракта со «Спартаком»
05 сентября
«Спартак» продлил контракт с Литвиновым до 2029 года
02 сентября
Баринов заявил, что переговоры по контракту с «Локомотивом» не начались
02 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Kolymchanin
Kolymchanin
сегодня в 10:50
Ленивым он каким-то стал, а впрочем, как и все они.
Capral
Capral
вчера в 21:20, ред.
Решение правильное, вот только сама игра Бителло не впечатляет. Парень как не в своей тарелке. Стоит заметить, что после прошлогодней попытки побега в Бразилию и ряда заявлений агента игрока, а также, нежелание бразильца подходить к телефону оставили некоторый неприятный осадок, после чего, игра Бителло основательно поблекла. Бразилец- мозговой центр команды и от него в значительной степени зависит весь атакующий креатив... Не знаю, что руководит игроком и почему еще при Личке он снизил к себе игровую требовательность, но разобраться должен Карпин. Очень надеюсь, что Бит преодолеет полосу неудач и вернет себе былую уверенность, потому что его игра определяет игровую мысль Динамо. Пока, к сожалению, динамовцы играют как в потёмках- не видя и не понимая друг друга.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:15, ред.
Продление контракта с Бителло никоим образом не связано со скорым закрытием трансферного окна в РПЛ, тем более это не переход, а продление, а вот увеличение его заработка наверняка содержится в одном из пунктов нового соглашения. И в преддверии важнейшего дерби со Спартаком это будет хорошим стимулом для бразильца вновь показывать тот футбол, что год назад и который так от него ждут все динамовские болельщики.
Болейте за своих. а не против чужих!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:14
Как раз до самой пенсии !!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:11
Бителло один из лучших легионеров в РПЛ.
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:02
Однозначно верное решение. По сей день не могу понять, что строит ВГК, более того всегда желаю успешной работы нашим тренерам( мне неважно что у него в Эстонии), но ежели не ошибаюсь( многое пропустил, не до футбола было) самый способный к креативу футболист в составе. Опять же на мой сугубо субъективный взгляд.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 