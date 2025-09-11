«Динамо» продлило контракт с Бителло до 2031 года

1757612163

вчера, 20:36

Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с бразильским полузащитником . Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение с игроком рассчитано до 2031 года.

Бителло 25 лет, он выступает за «Динамо» с 2023 года и вместе с бело-голубыми стал бронзовым призером чемпионата России в 2024 году. В 35 матчах сезона-2024/25 бразилец забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач. Ранее он выступал за бразильский «Гремио».