«Динамо» продлило контракт с Бителло до 2031 года

Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с бразильским полузащитником Бителло. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Соглашение с игроком рассчитано до 2031 года.
Бителло 25 лет, он выступает за «Динамо» с 2023 года и вместе с бело-голубыми стал бронзовым призером чемпионата России в 2024 году. В 35 матчах сезона-2024/25 бразилец забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач. Ранее он выступал за бразильский «Гремио».
Болейте за своих. а не против чужих!
