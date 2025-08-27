Бускетс — о своём будущем: «Я близок к завершению карьеры»

1756279182

вчера, 10:19

Полузащитник «Интер Майами» сказал, что может закончить карьеру после того, как у него закончится контракт с клубом.

Когда я уходил из «Барселоны», уже знал, что не вернусь ни в Испанию, ни в Европу. К тому же я уже в возрасте. Я гораздо ближе к завершению карьеры, чем к её продолжению. Но пока нет ничего официального ни по поводу продления контракта с «Интером», ни относительно возможного ухода на пенсию.

Соглашение 37-летнего игрока с американской командой истекает 31 декабря.

Ранее наставник французского клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказал мнение о том, что Бускетс в будущем станет отличным тренером.