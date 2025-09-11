  • Поиск
Смолов допустил, что завершит карьеру в этом году

вчера, 22:28

Федор Смолов, выступающий в Фонбет — Кубке России по футболу за клуб Медиалиги «БроукБойз», может завершить карьеру в 2025 году.

«Возможно, завершу карьеру в этом году, допускаю это. Не особо много вариантов. Предложения есть», — сказал нападающий.

С августа Смолов выступает в Кубке России за «БроукБойз», в двух матчах он забил два гола. Команда вышла в четвертый раунд «пути регионов» турнира.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых он забил 16 голов.

112910415
112910415
сегодня в 07:39
о нет, нет !
мировой футбол не переживёт !
xfmtw49d9mpp
xfmtw49d9mpp
сегодня в 05:13
Пора уже экс-Лопыреву гвоздик в стенку забивать
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:41
Не надо давить из нас слезу?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:02, ред.
Авторы! Из 8-ми витринных статей Соккера - 4-ре про Смолова!!!!!!!!!! Куда это и зачем ?
Для вас он кто..., наиредчайший футболист, обладающий уникальной техникой ??!!!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:48
Он её уже давно завершил!
