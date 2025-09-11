Смолов допустил, что завершит карьеру в этом году

1757618904

вчера, 22:28

, выступающий в Фонбет — Кубке России по футболу за клуб Медиалиги «БроукБойз», может завершить карьеру в 2025 году.

«Возможно, завершу карьеру в этом году, допускаю это. Не особо много вариантов. Предложения есть», — сказал нападающий.

С августа Смолов выступает в Кубке России за «БроукБойз», в двух матчах он забил два гола. Команда вышла в четвертый раунд «пути регионов» турнира.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых он забил 16 голов.