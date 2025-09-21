Месси передал привет послу Аргентины в РФ

1758430818

вчера, 08:00

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» передавал приветствие послу Аргентины в РФ Энрике Игнасио Ферреру Виейре.

«Я большой фанат Месси, слежу за ним всю карьеру — он лучший игрок в истории футбола, как по мне. У меня есть фотографии от него, потому что моя племянница и родственники живут в Барселоне. Когда он там играл, у нее выдалась возможность с ним сфотографироваться и даже передать мне привет», — сказал посол.

Ранее 38-летний Месси заявил, что матч в Буэнос-Айресе между сборными Аргентины и Венесуэлы (3:0) может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи болельщики растянули баннер «Спасибо за все, капитан». В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. Форвард является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным встречам.