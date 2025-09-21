  • Поиск
Месси передал привет послу Аргентины в РФ

вчера, 08:00

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси передавал приветствие послу Аргентины в РФ Энрике Игнасио Ферреру Виейре.

«Я большой фанат Месси, слежу за ним всю карьеру — он лучший игрок в истории футбола, как по мне. У меня есть фотографии от него, потому что моя племянница и родственники живут в Барселоне. Когда он там играл, у нее выдалась возможность с ним сфотографироваться и даже передать мне привет», — сказал посол.

Ранее 38-летний Месси заявил, что матч в Буэнос-Айресе между сборными Аргентины и Венесуэлы (3:0) может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи болельщики растянули баннер «Спасибо за все, капитан». В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. Форвард является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным встречам.

Варвар7
Варвар7
вчера в 11:24
Приветствие послу Энрике Игнасио Ферреру Виейре! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:48, ред.
... Федерер - Надаль..., Сенна - Прост..., Али - Фрейзер...,...,...
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 09:45
Как Каспаров и Карпов))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:34
Соперничество Лео и Рона одно из самых незабываемых! Щас пока такого нет
Вещий
Вещий
вчера в 09:16
Долго еще будут помнить Мессеныша..... заслужил.
