Фернандес заявил, что ЦСКА не хотел его возвращения

20 сентября 2025, 15:40

Завершивший карьеру футболиста перешел в петербургский «Зенит», потому что его бывший клуб ЦСКА не хотел возвращения игрока. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в свой адрес. Не собираюсь говорить плохого о клубе или о ком-либо еще. Я ушел в „Зенит“, потому что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от „Зенита“. И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку. Но я не собираюсь ни от чего защищаться. Моя семья и я знаем правду, и самое главное, одному Богу известно, что произошло. Люди, которые работали со мной в России, знают меня, и для меня это главное», — сказал Фернандес.