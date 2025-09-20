  • Поиск
Фернандес заявил, что ЦСКА не хотел его возвращения

20 сентября 2025, 15:40

Завершивший карьеру футболиста Марио Фернандес перешел в петербургский «Зенит», потому что его бывший клуб ЦСКА не хотел возвращения игрока. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в свой адрес. Не собираюсь говорить плохого о клубе или о ком-либо еще. Я ушел в „Зенит“, потому что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от „Зенита“. И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку. Но я не собираюсь ни от чего защищаться. Моя семья и я знаем правду, и самое главное, одному Богу известно, что произошло. Люди, которые работали со мной в России, знают меня, и для меня это главное», — сказал Фернандес.

Фернандесу 35 лет, последним клубом в его карьере был петербургский «Зенит», за который он выступал в сезоне-2023/24. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз — кубок страны. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.

SHMEL
SHMEL
вчера в 17:13
Трепло. Пытается отмазаться, выбивая слезу и рассчитывая на жалость и снисхождение, а сам нарушил все договоренности с клубом, пошедшим ему навстречу и отпустившим под честное слово. ЦСКА сделал его тем , кем он стал на пике карьеры, помог ему избавиться от вредных привычек, а этот упырь теперь пальцы гнет, что не виноват...Иуда!
Звонкий пони
Звонкий пони
вчера в 07:35
никак не угомонится.
пускай теперь в Бразилии рассказывает
CCCP1922
CCCP1922 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
20 сентября в 18:17
А ведь в ЦСКА ему верили. Этот человек ведёт себя некрасиво...
112910415
112910415
20 сентября в 17:53
Ах, как хочется отмазаться на прощание!
Варвар7
Варвар7
20 сентября в 16:28
Да , что ж он не как не успокоится? )
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
20 сентября в 16:28
Хочет обелить себя, напрасно, ему уже нет веры. Зря вообще занялся воспоминаниями. В России он никому не интересен,
Capral
Capral
20 сентября в 16:17
Самое мерзкое, когда спортсмены начинают выворачивать грязное белье и заниматься склоками. Ушел, закончил карьеру- забудь про то что было или не было- это будет и по мужски, и по спортивному. Но похоже, время проведенное в Зените- даром не прошло...
CCCP1922
CCCP1922
20 сентября в 16:12
Теперь будет перескакивать из новости в новость... Надоел уже.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 сентября в 15:55
ЦСКА отпустил его бесплатно под честное слово мужчины насчет возвращения. Он там заключил контракт и бесплатное возвращение стало невозможным. Если бы он был мужиком, то заплатил бы эти 300 тыс и вернулся бесплатно, как и было договорено. Естественно ЦСКА не захотел его возвращения даже за смешные деньги, если он был отпущен бесплатно. Вопрос принципа. А мужества рассказать всю правду у него не оказалось. Впрочем среди них порядочных мужчин наверное и нет. Кроме Вагнера Лава, который и уходил и приходил бесплатно не один раз под взаимное честное слово с Гинером.
