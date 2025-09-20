  • Поиск
Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Семшов не считает матч «Краснодар» — «Зенит» ключевым в борьбе за титул

20 сентября 2025, 12:15
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Матч девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» не является ключевым в борьбе за чемпионство в этом сезоне. Такое мнение высказал бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов.

Матч пройдет в Краснодаре 21 сентября и начнется в 19:30 мск.

«Я бы не стал говорить о фаворитах, „Краснодар“ идет на первом месте, „Зениту“ нужно догонять, игра будет интересной и живой, хотелось бы, чтобы все сильнейшие играли, — сказал Семшов. — Это две команды, которые являются флагманами нашего футбола сейчас. „Краснодар“ стал чемпионом, „Зенит“ до этого много раз им был. Кто-то может оторваться или догнать, но ни в коем случае не ключевая игра за чемпионство, есть другие команды, плюс много матчей. В данной ситуации „Краснодар“ выступает постабильнее, достаточно играет удачно, в „Зените“ идет перестройка, ищут сочетания, думаю, что в матче будут играть самые лучшие. „Зенит“ никогда нельзя сбрасывать со счетов, если даже идет неудачный период».

«Что касается Жерсона, мы пока его особо в деле не видели после приобретения, ему нужно выздороветь, набрать форму. Многое зависит и от самого футболиста. Пока нельзя сказать, потеря это или нет, футболист, которого купили, на которого надеются. Не самая страшная потеря, главный тренер „Зенита“ Сергей Семак около двух недель на него не рассчитывает. Если Вендел не участвует, то потеря, он планирует сыграть, мне кажется, что для Семака и команды сейчас важнее Вендел, чем Жерсон», — добавил Семшов.

«Краснодар» с 19 очками лидирует в таблице РПЛ, «Зенит» с 13 очками идет шестым.

Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista
20 сентября в 14:28
Ну это зависит от результата матча...если Краснодар вынесет Зенит в одну калитку без шансов, то матч может оказаться очень даже ключевым)...
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 13:38
Согласен с ним что рано о чем то говорить!
Kosmos58
Kosmos58
20 сентября в 13:30
Семшов плавал, Семшов знает!.
stanichnik
stanichnik
20 сентября в 13:10
Семшов прав, рано ещё определять ключевые матчи за титул, об этом можно будет судить после окончания первой половины весенних матчей.
shlomo
shlomo
20 сентября в 13:04
Поживем увидим.... у каждого свои прогнозы.
uztxsbkk4ds9
uztxsbkk4ds9
20 сентября в 12:32
Это он зря не считает
