В Москве простились с бывшим администратором «Спартака» Хаджи

вчера, 11:39

Церемония прощания с бывшим администратором московского футбольного клуба «Спартак» Александром Хаджи прошла в манеже академии Федора Черенкова.

Церемонию прощания посетили генеральный директор «Спартака» Олег Малышев, бывшие главные тренеры красно-белых Никита Симонян и Олег Романцев, бывшие футболисты команды Дмитрий Аленичев, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Артем Ребров, который сейчас работает техническим координатором в клубе, Александр Мирзоян и другие.

«Наверное, у меня ближе друга в последние времена не было, потому что друзья стали уходить довольно быстро, — сказал Романцев. — Мы с ним дружили, когда я был игроком, когда я был тренером, когда я стал пенсионером, на всех собраниях мы сидели рядом, всегда было о чем поговорить. Для меня это огромная невосполнимая потеря. Я думаю, что все здесь находящиеся считают большой потерей».

Малышев назвал Хаджи светлым и неравнодушным человеком. «Я лично познакомился с Александром, когда пришел в „Спартак“, как болельщик видел его рядом с Олегом Ивановичем [Романцевым] на скамейке. У меня ассоциировался этот образ как часть „Спартака“, — отметил Малышев. — Начали общаться в комитете ветеранов „Спартака“. Удивительно светлый, неравнодушный, всегда был одним из самых активных. Сложно представить более вовлеченного человека, хочу поблагодарить за все, что было достигнуто».

Мирзоян считает Хаджи человеком-эпохой. «Александр Леонидович — эпоха, 11-кратный чемпион страны, вместе с Олегом Ивановичем девять раз выиграли, — сказал Мирзоян. — Его должность была настолько незаметной, но вот эта связь игроков с тренером проходила через него. Любые проблемы решались Александром Леонидовичем, сейчас мы его провожаем».

В пятницу пресс-служба «Спартака» сообщила о смерти Хаджи на 80-м году жизни. Хаджи работал в «Спартаке» с 1983 по 2008 год, в том числе с тренерами Константином Бесковым и Романцевым.

Все новости
