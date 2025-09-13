  • Поиск
Тренер костромского «Спартака» возобновил карьеру в 40 лет

вчера, 08:45

Сергей Пучков, входящий в тренерский штаб костромского футбольного клуба «Спартак», возобновил карьеру в 40 лет и вошел в состав команды. Об этом сообщает пресс-служба костромского клуба.

«Нет, это не сон — Сергей Михайлович возвращается в большой футбол и будет защищать Кострому и цвета нашего клуба. Он знает, как мы играем, потому что сам нас тренировал», — говорится в заявлении клуба.

Пучков является воспитанником академии московского «Спартака», выступал за молодежную команду киевского «Динамо» и подмосковный «Долгопрудный». В 2019 году он завершил профессиональную карьеру.

Костромской «Спартак» выступает в Лиге Пари (Первой лиге). После 9 туров команда с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице. 13 сентября «Спартак» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:28
В 40 лет , не в 80 - ни чего удивительного...)
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:31
Не знаю с чем связано, но костромской Спартак сейчас очень красиво играет...!)
Смотрел с туляками, не стушевались перед оружейниками...
