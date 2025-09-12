Медведев хочет получить премиальные за участие в матче Кубка России

1757679209

вчера, 15:13

Советник председателя правления петербургского «Зенита» рассчитывает получить финансовое вознаграждение за свое участие в матче третьего круга «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу между московским «Амкалом» и белгородским «Салютом».

«Амкал» одержал победу со счетом 2:1.

«Я еще не расписался, но, надеюсь, премиальные получу. Пока не знаю, сколько, но рассчитываю на эти финансовые средства», — сказал Медведев.

Медведеву 70 лет, он вышел в стартовом составе «Амкала» на матч против «Салюта» и провел на поле 23 минуты. Он стал самым возрастным участником матча Кубка России. Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, установленное 25 апреля 2005 года (58 лет).

С февраля 2019 года Медведев был генеральным директором «Зенита», а в июне 2023 года занял пост председателя правления и покинул эту должность в августе нынешнего года. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок России. Также Медведев с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги.