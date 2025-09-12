  • Поиск
Медведев хочет получить премиальные за участие в матче Кубка России

вчера, 15:13
Амкал 2 : 1 Салют Матч завершен

Советник председателя правления петербургского «Зенита» Александр Медведев рассчитывает получить финансовое вознаграждение за свое участие в матче третьего круга «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу между московским «Амкалом» и белгородским «Салютом».

«Амкал» одержал победу со счетом 2:1.

«Я еще не расписался, но, надеюсь, премиальные получу. Пока не знаю, сколько, но рассчитываю на эти финансовые средства», — сказал Медведев.

Медведеву 70 лет, он вышел в стартовом составе «Амкала» на матч против «Салюта» и провел на поле 23 минуты. Он стал самым возрастным участником матча Кубка России. Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, установленное 25 апреля 2005 года (58 лет).

С февраля 2019 года Медведев был генеральным директором «Зенита», а в июне 2023 года занял пост председателя правления и покинул эту должность в августе нынешнего года. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок России. Также Медведев с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги.

Сортировать
Все комментарии
hz8r4z75prmh
hz8r4z75prmh
вчера в 21:04, ред.
Прибавка будет к пенсии, им нищебродам это надо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:00
Ваня, к сожалению они себя избранными считают, не имея на то ни морального, ни юридического основания.
Муравьед
Муравьед
вчера в 20:50
Зенит занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ 2025-2026. А Медведеву премиальные подавай.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:40
Доброго Здоровья, Анатолий!
Когда я прочитал новость, что семидесятилетний Медведев для своего дешёвого пиара вышел на полтайма попинать мячик в официальном матче и рассчитывает на премиальные, пусть даже и в шутку, я вспомнил водителей из нашего гаража, которые вынуждены ещё пять лет, до шестидесяти пяти, крутить баранку в сорокаградусную жару и глотая зерновую пыль при погрузке и выгрузке своих КамАЗов, сворачивая и разворачивая тяжёлые полога под комбайнами и в портах, зачастую простаивая в очередях, иногда по несколько суток, вряд ли доживут до семидесяти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
Ваня, дорогой! Едва ли этот фраер Медведев знает какая у него пенсия. Он как топ менеджер Газпрома получает там зарплату и бонусы в размере 100кратной пенсии. Это он приколоться решил по поводу премиальных за футбол
Просто у него как у большинства топов Газпрома с интеллектом проблемы, то лучшего способа он не нашел.
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:41, ред.
Мне вспомнилась сценка в которой Хазанов кричит - " Товарищи в зоопарке тигру не докладывают мяса! Спасайте хищника!"
В пору Медведева спасать от голода))))
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:32
До недавнего времени в России работающим пенсионерам вообще не выплачивали честно заработанную пенсию, Медведеву повезло, с некоторых пор справедливость восторжествовала и можно претендовать и на пенсию и на дополнительный заработок. Грешно считать чужие деньги, но мне, как пенсионеру, интересно узнать во сколько оценят одну минуту игры в футбол семидесятилетнего пенсионера, в то время, как по стране на первое июля средняя пенсия по старости составляла чуть больше двадцати пяти тысяч рублей в месяц.
Болейте за своих, а не против чужих!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:28, ред.
Хайперы нынче жадные до одури. На старике заработали, и даже на кефир не дали. Как так ?

Измельчал народ у нас...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:42
Ну если пенсия маленькая ( сомнительно)....
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:28
Эта ситуация слишком затянулась - сыграл и ладно, продолжать историю не стоит. Если любишь много говорить, то лучше расскажи свою биографию, обычно так все делают, приукрась ее и отстань от нас - уйди из эфира, много шума от тебя.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:13
Почем присутствие в течение 23 минут на поле приглашенного престарелого легионера? До пенсии хватит дотянуть?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:11
Легко. Лозунг Жадность фраера сгубила никто не отменял. А этого ещё сгубит и крепко. Он не только фраер, но и гопник ещё, а это очень опасно!
Capral
Capral
вчера в 16:09
    adekvat
    adekvat
    вчера в 15:53
    Бедному пенсионеру любая копеечка подспорье.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:43
    Шурик похоже с голодухи пухнет)))
    Гость
