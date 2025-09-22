Исполком УЕФА не обсуждал возвращение России на международную арену

1758537928

вчера, 13:45

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) не обсуждал на исполкоме возвращение российских команд на турниры. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее портал Sport24 сообщил, что на последнем исполкоме УЕФА в Тиране 11 сентября обсуждался вопрос допуска России к турнирам. По словам руководителя департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилла Терешина, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан, Азербайджан выступили за полноценное возвращение России, Швеция, Финляндия и Норвегия — за смягчение текущих ограничений для женских и молодежных команд, Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия, Словения готовы обсуждать вариант при согласии самого УЕФА .

«На исполкоме УЕФА ничего не было, — сказал собеседник агентства. — УЕФА в рамках нашего с ними диалога этот вопрос постоянно рассматривает и обсуждает. Но какого-то формализованного голосования пока нет. Тем не менее мы видим, что все большее количество стран в рамках коммуникации позитивно относятся к возвращению России на международную арену. Очень важно, чтобы и различные ограничители, скажем так, больше политические, тоже были сняты. И мы не столкнулись бы с невозможностью реализовать это решение».

«Президент УЕФА [Александер Чеферин] говорил, что он находится под очень серьезным давлением — именно политическим, — продолжил собеседник агентства. — Многие федерации находятся исключительно под таким давлением. Поэтому думаю, что постепенно совместная работа, которую ведет РФС и Министерство спорта РФ , приведет к тому, что наши клубы и сборная будут возвращены на международную арену».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года.