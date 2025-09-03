Карпин оценил слова Чеферина о недопуске российских футболистов

Высказывания президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о недопуске российских футболистов ничего нового не принесли. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Ранее Чеферин заявил в интервью изданию Politico, что отстранение российских футболистов является бессмысленным.
«Я не слышал этих слов. Если он так сказал, то я ничего нового не услышал. До этого якобы говорили, что неправильно отстранять спортсменов. Но три года уже ничего не меняется. Эмоций новых не появилось», — сказал Карпин.
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года и проводит только товарищеские матчи.