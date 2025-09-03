  • Поиск
Карпин оценил слова Чеферина о недопуске российских футболистов

вчера, 19:30

Высказывания президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о недопуске российских футболистов ничего нового не принесли. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее Чеферин заявил в интервью изданию Politico, что отстранение российских футболистов является бессмысленным.

«Я не слышал этих слов. Если он так сказал, то я ничего нового не услышал. До этого якобы говорили, что неправильно отстранять спортсменов. Но три года уже ничего не меняется. Эмоций новых не появилось», — сказал Карпин.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

Шуня771
Шуня771
вчера в 21:23
Скоро не только разрешит, но и принесёт извинения.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:32
Всё знают, но никто не говорит вслух ...
Гость
