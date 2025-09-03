Карпин оценил слова Чеферина о недопуске российских футболистов

1756917027

вчера, 19:30

Высказывания президента Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) о недопуске российских футболистов ничего нового не принесли. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России .

Ранее Чеферин заявил в интервью изданию Politico, что отстранение российских футболистов является бессмысленным.

«Я не слышал этих слов. Если он так сказал, то я ничего нового не услышал. До этого якобы говорили, что неправильно отстранять спортсменов. Но три года уже ничего не меняется. Эмоций новых не появилось», — сказал Карпин.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года и проводит только товарищеские матчи.