1756879168

вчера, 08:59

Отстранение российских футболистов никак не способствовало завершению конфликта на Украине. Такое мнение газете Politico высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) , говоря о возможных санкциях к израильским спортсменам из-за действий страны в секторе Газа.

«Послушайте, во-первых, то, что происходит там с мирным населением, ранит меня лично, убивает меня, — прокомментировал Чеферин события в секторе Газа. — С другой стороны, я не сторонник отстранения спортсменов, так как что спортсмен может сделать своему правительству, чтобы остановить войну? Это очень, очень тяжело».

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в Международную федерацию футбола ( ФИФА ), в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ . Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.