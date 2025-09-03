  • Поиск
Глава УЕФА считает бессмысленным отстранение российских футболистов

вчера, 08:59

Отстранение российских футболистов никак не способствовало завершению конфликта на Украине. Такое мнение газете Politico высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, говоря о возможных санкциях к израильским спортсменам из-за действий страны в секторе Газа.

«Послушайте, во-первых, то, что происходит там с мирным населением, ранит меня лично, убивает меня, — прокомментировал Чеферин события в секторе Газа. — С другой стороны, я не сторонник отстранения спортсменов, так как что спортсмен может сделать своему правительству, чтобы остановить войну? Это очень, очень тяжело».

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.

Чеферин провел параллель с ситуацией с российскими клубами и сборными, которые отстранены от турниров УЕФА и ФИФА из-за ситуации на Украине с 2022 года. «Теперь отстранение российских команд составляет 3,5 года. Остановилась ли война [на Украине]? Не остановилась», — отметил глава УЕФА.

