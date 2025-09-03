Глава УЕФА считает бессмысленным отстранение российских футболистов

Отстранение российских футболистов никак не способствовало завершению конфликта на Украине. Такое мнение газете Politico высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, говоря о возможных санкциях к израильским спортсменам из-за действий страны в секторе Газа.
«Послушайте, во-первых, то, что происходит там с мирным населением, ранит меня лично, убивает меня, — прокомментировал Чеферин события в секторе Газа. — С другой стороны, я не сторонник отстранения спортсменов, так как что спортсмен может сделать своему правительству, чтобы остановить войну? Это очень, очень тяжело».
В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.
Чеферин провел параллель с ситуацией с российскими клубами и сборными, которые отстранены от турниров УЕФА и ФИФА из-за ситуации на Украине с 2022 года. «Теперь отстранение российских команд составляет 3,5 года. Остановилась ли война [на Украине]? Не остановилась», — отметил глава УЕФА.