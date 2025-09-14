Митрофанов посетит встречу руководителей федераций — членов УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов посетит встречу руководителями всех федераций — членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет 25 сентября в Испании.
«25 сентября в Испании пройдет встреча руководителей всех 55 федераций — членов УЕФА. Я приму участие в этой встрече. Повестка пока неизвестна», — сказал Митрофанов.
С февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Дальше промолчу))
Дюков президент Газпром нефти. Те чиновник Газпрома. Он в санкционном списке ЕС. А Митрофанова для них простой клерк футбольный. Хотя и на содержании Газпрома
Сразу оговорюсь, для меня этот вопрос риторический.
Ответ прост до безобразия: Дюков некомпетентен, а Митрофанов - дежурная *опа, которой не привыкать...
