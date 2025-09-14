  • Поиск
Митрофанов посетит встречу руководителей федераций — членов УЕФА

вчера, 08:31

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов посетит встречу руководителями всех федераций — членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет 25 сентября в Испании.

«25 сентября в Испании пройдет встреча руководителей всех 55 федераций — членов УЕФА. Я приму участие в этой встрече. Повестка пока неизвестна», — сказал Митрофанов.

С февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Варвар7
Варвар7
вчера в 13:25
Не факт , что посетит , может как Алаев например вместо визита в "кинишко" сходить...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:37
Россия 🇷🇺 не вышла из УЕФА, потому обязана посещать подобные мероприятия. Лишь бы Митрофанов вёл там себя достойно, как подобает гражданину великой страны. Кстати, не у многих в Европе есть такие футбольные достижения, как у России. Она достойна уважения, хотя бы за это.... Ладно, пусть Митрофанов съездит и посмотрит, что на этот раз решили. Вернётся и сам всё расскажет.
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:24
Так сказать присосался к кормушке)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:21
И на кой это надо! Все никак не могут послать на три буквы? Пора уже давно понять , что даже если они и когда нить снизойдут типа "простить" нас , то не будет из этого "сотрудничества" чего нибудь хорошего!
Дальше промолчу))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:58
ПЕТЛЯ
Дюков президент Газпром нефти. Те чиновник Газпрома. Он в санкционном списке ЕС. А Митрофанова для них простой клерк футбольный. Хотя и на содержании Газпрома
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:29
Мог бы и не ехать, всё равно толку 0.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:16, ред.
Почему едет Митрофан, а не Дюков ?
Сразу оговорюсь, для меня этот вопрос риторический.
Ответ прост до безобразия: Дюков некомпетентен, а Митрофанов - дежурная *опа, которой не привыкать...
Вещий
Вещий
вчера в 09:31
Был бы толк от этого посещения....
Nety
Nety
вчера в 09:11
Не нейтральный он пассажир, Я уверен мы платим УЕФА взносы, он(не сам как личность) скорее тупой спонсор
ssmc22pt6gf7
ssmc22pt6gf7
вчера в 08:59
Не думаю что его присутствие там что-то решает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:58
Нейтральном участникам, вне конкурса так сказать...
