Митрофанов посетит встречу руководителей федераций — членов УЕФА

вчера, 08:31

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) посетит встречу руководителями всех федераций — членов Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ), который пройдет 25 сентября в Испании.

«25 сентября в Испании пройдет встреча руководителей всех 55 федераций — членов УЕФА . Я приму участие в этой встрече. Повестка пока неизвестна», — сказал Митрофанов.