1757581676

вчера, 12:07

Большинство европейских федераций и руководство Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) не поддерживают отстранение российских сборных и клубов от международных турниров, однако санкции были введены под давлением политиков. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза .

Ранее президент УЕФА заявил в интервью изданию Politico, что отстранение российских футболистов является бессмысленным.

«Почти все европейские федерации и руководство УЕФА в целом против отстранения, приняли решение под давлением политиков. Что подтверждает президент УЕФА , что он вынужден с этим давлением считаться. Если бы вопрос стоял на голосовании, то его бы приняли. Но есть и другие проблемы: логистика, виза, проживание. Есть позитивная тенденция, позитивный вектор. Все больше европейцев за восстановление России в футбольных соревнованиях. Но все внимательно следим на полях политических», — сказал Митрофанов.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.