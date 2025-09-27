«Реал» пропустил 5 голов от «Атлетико» и потерял первые очки в Ла Лиге

1758990005

вчера, 19:20

В матче 7-го тура Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 5:2.

«Королевский клуб» впервые не смог победить в этой кампании. Команда с 18 очками пока лидирует в таблице, но уже завтра ее может обойти «Барселона», если выиграет у «Реала Сосьедад».

«Атлетико» набрал 12 очков и поднялся на 4-е место.

«Атлетико» — «Реал» 5:2

Голы: Ле Норман 14, Серлот 45+3, Альварес 50 (пенальти), Альварес 64, Гризманн 90+4 — Мбаппе 25, Гюлер 36

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Ханко (Галан 83), Симеоне (Алекс Баэна 90+2), Барриос (Алекс Баэна 90+2), Коке, Гонсалес (Гризманн 83), Серлот (Галлахер 67), Альварес (Молина Люсеро 90+2)

Главный тренер: Симеоне Диего.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Камавинга 59), Габриэль Милитао (Асенсио дель Росарио 46), Хёйсен (Гарсия Торрес 90), Каррерас, Вальверде, Тчуамени, Гюлер (Мастантуоно 59), Беллингем (Родриго 70), Винисиус Жуниор, Мбаппе

Главный тренер: Алонсо Хаби.

Предупреждения: Серлот 22, Гонсалес 40, Гюлер 50, Ленгле 56, Асенсио дель Росарио 58, Каррерас 62, Симеоне 82, Галлахер 90+6

Судья: Альберола Хавьер.