«Реал» пропустил 5 голов от «Атлетико» и потерял первые очки в Ла Лиге

вчера, 19:20
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)5 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 7-го тура Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 5:2.

«Королевский клуб» впервые не смог победить в этой кампании. Команда с 18 очками пока лидирует в таблице, но уже завтра ее может обойти «Барселона», если выиграет у «Реала Сосьедад».

«Атлетико» набрал 12 очков и поднялся на 4-е место.

«Атлетико» — «Реал» 5:2
Голы: Ле Норман 14, Серлот 45+3, Альварес 50 (пенальти), Альварес 64, Гризманн 90+4 — Мбаппе 25, Гюлер 36

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Ханко (Галан 83), Симеоне (Алекс Баэна 90+2), Барриос (Алекс Баэна 90+2), Коке, Гонсалес (Гризманн 83), Серлот (Галлахер 67), Альварес (Молина Люсеро 90+2)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Камавинга 59), Габриэль Милитао (Асенсио дель Росарио 46), Хёйсен (Гарсия Торрес 90), Каррерас, Вальверде, Тчуамени, Гюлер (Мастантуоно 59), Беллингем (Родриго 70), Винисиус Жуниор, Мбаппе
Главный тренер: Алонсо Хаби.

Предупреждения: Серлот 22, Гонсалес 40, Гюлер 50, Ленгле 56, Асенсио дель Росарио 58, Каррерас 62, Симеоне 82, Галлахер 90+6

Судья: Альберола Хавьер.

амурец
амурец
сегодня в 02:14
Да уж, неожиданно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:51
Реал настолько крут....что даже пропустив больше чем идущие в нижней части таблицы Осасуна или Сельта - идёт на первом месте....
Но не настолько крут как новичок лиги Эльче...который вообще не проигрывает..))
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:04
Так и в бундесе он ничего не сделал. Настоящий рекорд который может пойти в копилку для ЗМ, это если он забьет мячей 50 за сезон, а не за пару лет. Нужны настоящие рекорды, а не высосанные из пальца.
Capral
Capral
сегодня в 00:01
Я и не говорю про ЛЧ, я про Бундес.
Короче, я спать.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:49
Ривалдо все правильно сказал. Он и сам получал ЗМ когда много забил в ЛЧ. Кейн ни разу даже лучшим бомбардиром ЛЧ не был.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:47
ЗМ даётся за результат одного сезона. Никаких рекордов по голам за сезон или год он не побил.
Capral
Capral
вчера в 23:47
Я не делаю невероятное из чемпионства Компани, а только контатирую факт и привожу примеры его удачной работы за сезон.
Capral
Capral
вчера в 23:45
В Бундесе бьет рекорды
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:36, ред.
Капрал

И кстати какие там все рекорды по голам побил Кейн и ему при этом ЗМ не дают?
Что-то я не помню, что бы он забил больше Левы в БЛ за сезон. Или забил больше всех в ЛЧ за сезон. Может побил рекорд Месси по голам за календарный год? Опять же нет.
Niagara
Niagara
вчера в 23:34
матрасники просто ушатали сливок, браво им
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:30
Так это же ты восторгаешься его чемпионством над Байером со средним составом, без усиления после победы в чемпионате. Делаешь из этого, что-то невероятное, хотя просто команда, которая на голову сильнее всех по составу, по скамейке, взяла своё. Да и то не полностью.
Capral
Capral
вчера в 23:23
Запомни еще раз, я никогда не называл Компани большим тренером. Но надо признать, что он поставил мертвейшую Баварию на ноги, вернул чемпионство, и при нем- засветился Мусиала и заиграл Упомекано. Больше того, я называл и называю Компани талантливым физруком, но еще не тренером.
А что касается золотого дубля, то напомню, что Алонсо, весной этого года вылетел из кубка Германии от команды 2-й лиги... Это ли не позорище. И про ЛЧ я говорю- истинный уровень Баварии и Компани покажет только ЛЧ. Никто не делает из Компани гения.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:09
Алонсо это не запомнит. Т.к. он сделал чудо в Леверкузене. А Компани сделал лишь минимум, который от Баварии ждут по умолчанию. Даже золотой дубль не смог сделать.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:07
Ну да сильнейшим на голову составом. Байер даже после чемпионства состав не усилил, а бельгийцу топов покупают. Что он из себя представляет с посредственными игроками, Компани в АПЛ показал.
Что и следовало доказать! Так можно говорить только о ненавистном человеке, без всякого анализа.
Capral
Capral
вчера в 23:01
Ну зато, Компани поставил испанца раком, да так, что тот надолго запомнит...
g5atr2g4wbcy
g5atr2g4wbcy
вчера в 22:43
Матрасники неожиданно выстрелили.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 22:35
Тебе не нравится Алонсо так как унизил твоего любимчика Тухеля вместе с Баварией, которой ты симпатизируешь. Да ещё так унизил, что это ничем не смыть и вряд ли получится Баварии такое повторить, даже учитывая сильнейший состав в БЛ, более длинную и качественную скамейку перед другими соперниками.
Capral
Capral
вчера в 22:25
Я говорю об известных тренерах, которые, так или иначе терпели разгромы!!! Поэтому не надо вспоминать Брюге, как дешевую отмазку!!! Что касается Алонсо. Да, мне он неприятен по нескольким причинам. Первая, надо вести себя прилично, а не бросаться с кулаками в каждой игре на судей, находясь в чужой стране- это неприлично!!! А второе, я не вижу в нём серьезного наставника, а его победа в Бундесе, ничто иное как провал Тухеля, потому что, если флагман Германии отстает от чемпиона на 18 очков- это КАТАСТРОФА!!!!!!!
Ну и конечно, если тебе не нравится Дида, тогда, да- он не топ, он не вратарь.
Можешь мне больше не писать, я не отвечу.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:10
Реал не проиграл Атлетико, а Симеоне положил Алонсо на лопатки. Первый серьезный соперник в сезоне и он просто распотрошил Хаби
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 22:09
Про Диду я все сказал. Это слабейший игрок основы крутейшего Милана 2000-х. Его нельзя поставить в один ряд с Буффоном, Касом, Нойером, Чехом, Куртуа.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 22:08
Любой тренер иногда проигрывает???!!!
Но только не Алонсо, для тебя. Кто угодно может проиграть, но если это сделает испанец унизивший Баварию, поставив рекорд до которого ей никогда не доползти, то значит, что он слабый тренер.
Это просто ненависть к человеку, неподкреплённая анализом.
Capral
Capral
вчера в 22:04
Вратарь, которого Великий тренер называет одним из лучших в мире- уже ТОП, даже если тебе это не нравится!!! Вратарь, у которого пробы ставить негде от личных номинаций, титулов и побед- уже ТОП, даже, если тебе это не нравится!!!
Что касается Гаспера, я никогда не называл его гениальным тренером, но считаю его мудрым человеком и талантливым тренером, который, без шансов уничтожил одноразового в финале ЛЕ!!!!!!! А то, что он проиграл Брюге, ну так любой тренер иногда проигрывает- это нормально. Тот же Анчи проигрывал в Серии А, и Фиалкам-0:4 и Депору в ЛЧ-0:4. Разгромно проигрывал и Липпи, да мало ли. И что, все эти тренеры плохие?! И ты, после всего еще хочешь продолжать разговор?! Научись проигрывать достойно!!!!!!!
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 21:58
Тебе все стало ясно? Посмотри как его унижал тренеришка из Брюгге. Может ещё что-то ясно станет.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 21:55
Сколько ты видел матчей Милана??? Пару штук в ЛЧ??? Жалкие крохи.
А теперь посчитай все матчи Милана в Серии А при Анчи, все в ЛЧ. Топовые игры в КИ. Суперкубки. Топовые игры Челси, ПСЖ, Баварии, матчи Эвертона. Огромное количество игр Реала во всех турнирах. Ты тут явно проигрываешь.
Capral
Capral
вчера в 21:51
Я Гаспера увидел в финале ЛЕ и мне всё стало ясно. Ну а твоё заявление о том, что ты лучше меня знаешь Анчи- оставь при себе, потому что, столько, сколько я видел матчей Милана, сколько слушал его интервью, еще когда он работал в Баварии- тебе и не снилось.
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:36
Реал больше не приедет... Гризманн может ещё 22 матча отдохнуть)...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:32
С более чем заслуженной победой Атлетико Мадрид! Браво, Диего Симеоне, полностью переиграл Хаби Алонсо! Алонсо так будет делать перед каждым важным матчем? Зачем менять то, что наигрывал перед таким матчем? Зачем выпускать ещё не набравшего форму Беллингэма в старте? Зачем нужен был Камавинга, который столько времени пропустил? Почему бы не ставить Себальоса в центр? Хёйсен тоже полностью провалил матч, как и последние предыдущие.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 21:31
Анчи для меня больше значит чем для тебя. И работу Гаспа я гораздо лучше тебя знаю, когда ты дажевообще о нём ничего не слышал.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 21:30
Ещё раз, ты ни разу факты не привел. Здесь ты написал лишь своё видение, которое никакими фактами не подкрепленно.
Слова Анчи это не факт, это лишь его слова как тренера игрока. А вот факт в том, что Дида был слабейшим игроком основного состава того Милана.
Гасп? А что сложного переиграть соперника с языком на плечах, уже с достижением на века?
А самого Гаспа просто унизил тренеришка Брюгге. Просто под орех разделал. И это бельгийская команда, у которой состав слабее Аьаланты.

У тебя вообще нет фактов!
Capral
Capral
вчера в 21:23
Конечно я молодец, потому что я подтверждаю свои слова фактами, а ты только своим желанием. Если для тебя- ни Анчи, ни Гаспер ничего не значат, значит оставайся при своем мнении- это не запрещается.)))
