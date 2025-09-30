CIES назвал Кисляка самым разносторонним полузащитником мира до 21 года

1759236246

30 сентября 2025, 15:44

Российский футболист московского ЦСКА является самым разносторонним полузащитником мира среди игроков не старше 21 года по версии Международного центра спортивных исследований в футболе ( CIES ). Соответствующий отчет опубликован на странице CIES в соцсети X.

CIES провел анализ показателей эффективности Кисляка в семи игровых аспектах: игра в воздухе, оборона, начало атаки, созидание, дриблинг, ассистирование и завершение.