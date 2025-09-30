  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

CIES назвал Кисляка самым разносторонним полузащитником мира до 21 года

30 сентября 2025, 15:44

Российский футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк является самым разносторонним полузащитником мира среди игроков не старше 21 года по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Соответствующий отчет опубликован на странице CIES в соцсети X.

CIES провел анализ показателей эффективности Кисляка в семи игровых аспектах: игра в воздухе, оборона, начало атаки, созидание, дриблинг, ассистирование и завершение.

Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 57 матчей в различных турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 5 встречах, в которых забил 1 мяч.

Подписывайся в ВК
Все новости
Форвард «Зенита» Педро — самый дорогой футболист на молодежном ЧМ
27 сентября
Батраков попал в топ молодых хавбеков из чемпионатов, не входящих в топ-5
27 сентября
Назван отрыв Дембеле от Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»
26 сентября
ОфициальноКварацхелия занял 12-е место в голосовании за «Золотой мяч»
22 сентября
«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом по данным на август
22 сентября
Батраков вошел в топ-10 самых дорогих молодых атакующих хавбеков
19 сентября Фото
 
Сортировать
Все комментарии
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
01 октября в 16:35
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    01 октября в 16:31
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan
      01 октября в 16:08
      Ну, и для любителя бега.
      "Тольяттинский «Акрон» стал командой, которая в прошлом сезоне Российской Премьер-лиги в среднем преодолевала наибольшую дистанцию — 118 139 метров за матч. Игроки «Краснодара», в свою очередь, в минувшем сезоне пробежали меньше всех остальных команд лиги — 110 387 метров.

      На втором месте по данному показателю находятся футболисты «Ростова» (117 790 метров), на третьем — московские «динамовцы» (117 241 метр). Внизу данной таблицы, помимо чемпионов из «Краснодара», расположились игроки грозненского «Ахмата» (110 532 метра) и «Оренбурга» (112 421 метр). В среднем команда РПЛ преодолевала дистанцию в 114 219 метра в матче."

      К сожалению не нашёл подобной актуальной статистики европейских чемпионатов, но нашёл за 20/21 год.
      "Больше всех любят собирать бонусные мили в Ла Лиге (103,7 км), но в Нидерландах и Швеции картина, по сути, такая же - 103,6 и 103,5 км соответственно. На удивление, показатели АПЛ весьма посредственные (100,8 км), но важен не только общий километраж, но и интенсивность (скорость бега выше 19,8 км/ч). Вот тут всё сразу встаёт на свои места: АПЛ с показателем в 790,1 м входит в топ-3 лучших. Ла Лига снова первая (803,9), вторые, неожиданно, поляки - 802 м."
      Графики общего пробега и интенсивности:
      https://photobooth.cdn.6/preset/post/6/ae/7220c9fb8460291cc710914b6c6ca.jpeg?f=webp&q=90&s=2x&w=730
      https://photobooth.cdn.6/preset/post/9/15/87c275d3244a4bbc5a8b920b017c5.jpeg?f=webp&q=90&s=2x&w=730
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      01 октября в 15:56, ред.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
        01 октября в 14:41
        ))) Я от тебя в восторге!
        Сколько футболистов бегают 6,5 и больше за 45 минут ? 6 игроков Марселя против вчерашнего Аякса. Марселя ! Не Реала, ни Арсенала, ни Челси, а Марселя!
        Ну и кто твой Кисляк с Сочи рядом с выше названными ?

        Кроме пробега, есть ещё важнее элементы, влияющие на интенсивность ( расписал их в пред. комменте) Читай. Потом, если интересно, спросишь в чём смысл.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ SpaM-10 (раскрыть)
        01 октября в 14:23, ред.
        Убедил по Черышеву.
        SpaM-10
        SpaM-10 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        01 октября в 11:49
        Причём тут Черышев? Он продукт испанского футбола от и до. Он с 6 лет в Испании. Одно дело Захаряны и прочие, которые с детства привыкали к нагрузкам РПЛ и Денис, который с детства привыкал к тому, что требуют на Западе.
        Черышев не проходил российской методики подготовки. Поэтому и пример не лучший.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        01 октября в 11:12, ред.
          ЦВБП - Forza Milan
          ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          01 октября в 11:06
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
            01 октября в 09:55
            Бегать он может сколько угодно, значимости это последнему голу разбитого судьёй Сочи не предаст.
            Да и в офсайде он был
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
            01 октября в 09:49
            Вы искажаете реальность, Кисляк в пол ноги сыграл эпизод, посмотрите как во всем мире возвращаются назад при обрезе - сломя голову.
            То что он там что-то забил не имеет значения, учитывая, что ход игры сломал судья.
            На Кисляке не было пенальти, он исполнял. Вчера такой же по смыслу Кайрату отменили, потому что можно было играть дальше
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ SpaM-10 (раскрыть)
            01 октября в 09:03, ред.
            Пример самый что ни на есть показательный. Травмы Черышева и его постоянный лазарет в Ла Лиге возникли не на пустом месте. Они явились следствием неготовности мышц к механическому воздействию и более интенсивным перегрузкам во время матчей. Это касается не только Черышева. Наши ребята просто не вывозят то огромное количество экстренных ускорений/торможений в игре, которое для тамошних пацанов - норма. Мышечный корсет просто не выдерживает. Почему ? Методика тренировок здесь и там - несопоставима. Кроме того, у наших клубов хромает система по соблюдению игроком спортивного режима и отдыха. Нет правильного баланса и КОНТРОЛЯ в таких важнейших вещах как сон, питание, разминка, тренировочный процесс, матч, восстановление организма. О качестве же оных я вообще речь не веду, там вообще в сравнении с Европой ужас, - всё пущено на самотёк.

            Поэтому 99,9% наших будут продолжать в ТОП-5 быстро ломаться, долго восстанавливаться и опять же быстро ломаться, - и так по кругу. И никому потом не будет дела до их способностей в плане техники, игрового мышления и т.д.
            ЦВБП - Forza Milan
            ЦВБП - Forza Milan
            01 октября в 08:48, ред.
            Успел заметить здесь комментарий от пользователя ПЕТЛЯ. Почему-то сейчас его не вижу.
            И как много в Европе футболистов, которые за 45 минут пробегают 6,5 км? И сколько эти футболисты пробегают за матч?
            В матче против Сочи, тот же Кисляк пробежал 12,89 км. Сможете разделить на 2, чтобы получить среднее за тайм? С арифметикой порядок?
            И невзирая на то, что Матвей пробежал за матч больше всех, ему ещё хватило сил промчаться через всё поле, тактически переиграть Зиньковского и забить гол.
            ЦВБП - Forza Milan
            ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
            01 октября в 08:45, ред.
            Надеюсь, Вы посмотрели ещё раз? Увидели, что Кисляк бежал назад, а не возвращался пешком? Да, он не делал подкат, да, Зиньковский прикрыл мяч корпусом и не дал Кисляку отобрать мяч. Есть его небольшая вина в голе. Но в первую очередь, вина ДиЛусиано.
            Тем не менее, на Кисляке сфолил Солдатенков в собственной штрафной и в концовке матча Кисляк забил третий гол.
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
            30 сентября в 23:17
            Ну посмотрите ещё раз гол Зиньковского без предвзятости, посмотрите как Кисляк безвольно сыграл эпизод, и вот так он играл два последних матча
            ЦВБП - Forza Milan
            ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
            30 сентября в 23:15
            Вашу предвзятость я уже давно понял. Смысла Вас переубеждать в Ваших заблуждениях не вижу. ))
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
            30 сентября в 23:13
            Гол Зиньковского эт90% вины Кисляка, он пешком возвращался при обрезе и даже подкат не сделал против Зины, у которого мяч отобрать на раз два. С такой безвольной игрой он в Спартаке бы лавку полировал и с пасами поперек поля.
            Сочи был на голову сильнее не в последнюю очередь из-за расхлябанности Кисляка
            SpaM-10
            SpaM-10
            30 сентября в 23:12, ред.
              25процентный клоун
              25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
              30 сентября в 23:07
              Против Балтики его проходили как ребенка, не замечая, а чего он там и куда в сутолоке скинул на супер форварда Дивеева не имеет значения, ведь этот навал был благодаря разнице в составах, при равных составах Кисляка не было на поле.
              С Сочи результат сделал судья, а не Кисляк заработал пенальти.
              ЦВБП - Forza Milan
              ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
              30 сентября в 22:50
              В матче против Балтики именно Матвей скинул головой мяч, который Дивеев забил в ворота. Голевая передача. )))

              А против Сочи пеналь заработал и гол забил в противостоянии с тем же Зиньковским. Если это провал, то уж не знаю что успехом назвать. )

              И гол Зиньковского - это в первую очередь ошибка ДиЛусиано, который позволил обокрасть себя на чужой половине поля. Но парень молодой, ещё не освоился в РПЛ. Случается.
              Unkle_Istwan
              Unkle_Istwan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
              30 сентября в 22:35
              Да пусть и дальше смеются. Смех без причины - ну ты в курсе
              25процентный клоун
              25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
              30 сентября в 22:21
              ну ладно, ладно, только вычеркни последние две против Сочи и Балтики, оба эти матча он провалил
              ЦВБП - Forza Milan
              ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
              30 сентября в 22:13
              Пусть смеются.
              У Матвея в этом сезоне 3 гола и 4 голевые передачи.
              Сколько у Скопинцева, Умярова и Пруцева на троих? По нулям.
              Зато могут смеяться. )))
              ЦВБП - Forza Milan
              ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
              30 сентября в 22:10
              А Ламин Ямаль играет в Барселоне, кэп!
              И что?

              ЦСКА в Европе известен как победитель Кубка УЕФА.
              А чем Спартак там известен? )
              25процентный клоун
              25процентный клоун ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
              30 сентября в 21:48
              Зобнин и Умяров смеются над Кисляком, даже Пруцев бы над ним посмеялся
              25процентный клоун
              25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
              30 сентября в 21:46
              Арда Гюлер играет за Реал в ЛЧ, а из Кисляка лепят звезду неизвестного в ЛЧ клуба, или печально известного.
              Судя по тому как вы смешали болельщиков поливающих грязью Денисова и Барко, вы явно передергиваете. Барко поливает лишь один болельщик Спартака уже почти ровно год, и всё.
              Unkle_Istwan
              Unkle_Istwan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
              30 сентября в 21:44
              Кисляк не станет основным в Спартаке по причине невозможности такого трансфера. Денисов в безопасности
              ЦВБП - Forza Milan
              ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
              30 сентября в 21:43
              Кисляк уже стал основным в ЦСКА, чего ещё смотреть?
              Кстати, Денисова если кто и поливает, так это "самые преданные болельщики СпаМ". )))
              И не только Денисова, но и Барко, и многих других.
              25процентный клоун
              25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
              30 сентября в 21:37
              Когда ошибается Денисов в матчах то вся общественность поливает его грязью, когда Кисляк - его хвалят и возвышают. Я только об этом.
              Денисов из никого стал основным в Спартаке, посмотрим на Кисляка
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
              30 сентября в 21:36
              У меня это ирония, даже сарказм. КБ непробиваемы.
              Гость
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
               
               
               