Российский футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк является самым разносторонним полузащитником мира среди игроков не старше 21 года по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Соответствующий отчет опубликован на странице CIES в соцсети X.
CIES провел анализ показателей эффективности Кисляка в семи игровых аспектах: игра в воздухе, оборона, начало атаки, созидание, дриблинг, ассистирование и завершение.
Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 57 матчей в различных турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 5 встречах, в которых забил 1 мяч.
Прогресс Матвея за год игры с Пьяничем просто великолепный.
Прогресс Матвея за год игры с Пьяничем просто великолепный.
Понятное дело, что у нас нет и пока не предвидится такого климата, как в "футбольных" странах. У наших команд нет и пока не предвидится финансовых возможностей, как у европейских грандов, либо арабских шейхов.
И что? Распустить клубы и закрыть лавочку?
Понятное дело, что у нас нет и пока не предвидится такого климата, как в "футбольных" странах. У наших команд нет и пока не предвидится финансовых возможностей, как у европейских грандов, либо арабских шейхов.
И что? Распустить клубы и закрыть лавочку?