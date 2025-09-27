Форвард «Зенита» Педро — самый дорогой футболист на молодежном ЧМ

Форвард «Зенита» Педро возглавил список самых дорогих игроков стартующего в эти выходные в Чили молодежного чемпионата мира.
Рейтинг составлен авторитетным порталом transfermarkt.
Аналитики издания отметили:
Первое место в рейтинге самых дорогих игроков занимает бразилец Педро. До перехода в петербургский «Зенит» за 9 миллионов евро молодой игрок совершил прорыв в «Коринтианс», где быстро зарекомендовал себя как опасный вингер. С момента переезда в Россию 19-летний талантливый игрок забил восемь голов и отдал девять голевых передач в 66 матчах, в основном выходя на замену. Результаты Педро в сборной Бразилии U-20 ещё лучше: четыре гола и восемь голевых передач в 18 матчах. Ожидается, что на этом турнире он улучшит этот показатель.
Педро оценили в 12 млн евро. В топ-3 самых дорогих игроков ЧМ также вошли аргентинские форварды Маэр Каррисо из «Велес Сарсфилд» (10 млн) и Джалука Престиани из «Бенфики» (8 млн).
Так и будут к нему в Чили обращаться :"Здравствуйте, Дорогой Педро !!"
Прогресс Педро на лицо, он просто гроза вратарей и защиты, никто не может найти на него управы, и с каждым матчем он всё лучше и лучше
Видимо основные игроки не все поехали
