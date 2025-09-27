  • Поиск
Форвард «Зенита» Педро — самый дорогой футболист на молодежном ЧМ

вчера, 14:46

Форвард «Зенита» Педро возглавил список самых дорогих игроков стартующего в эти выходные в Чили молодежного чемпионата мира.

Рейтинг составлен авторитетным порталом transfermarkt.

Аналитики издания отметили:

Первое место в рейтинге самых дорогих игроков занимает бразилец Педро. До перехода в петербургский «Зенит» за 9 миллионов евро молодой игрок совершил прорыв в «Коринтианс», где быстро зарекомендовал себя как опасный вингер. С момента переезда в Россию 19-летний талантливый игрок забил восемь голов и отдал девять голевых передач в 66 матчах, в основном выходя на замену. Результаты Педро в сборной Бразилии U-20 ещё лучше: четыре гола и восемь голевых передач в 18 матчах. Ожидается, что на этом турнире он улучшит этот показатель.

Педро оценили в 12 млн евро. В топ-3 самых дорогих игроков ЧМ также вошли аргентинские форварды Маэр Каррисо из «Велес Сарсфилд» (10 млн) и Джалука Престиани из «Бенфики» (8 млн).

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:22
Как к Брежневу прям....
Так и будут к нему в Чили обращаться :"Здравствуйте, Дорогой Педро !!"
p5h62ufn8vfh
p5h62ufn8vfh
вчера в 16:11
В Зените всё дорогое.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:04
Ну хоть здесь "Впереди планеты всей" , правда на молодёжном уровне...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:00
А была информация, что Зенит не отпустил его на ЧМ. Все равно самый дорогой.?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:50
Меня восхищает сама мысль о том, что кто-то прогрессирует в Зените при Семаке.
Прогресс Педро на лицо, он просто гроза вратарей и защиты, никто не может найти на него управы, и с каждым матчем он всё лучше и лучше
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:48
А он точно футболист?
ABir
ABir
вчера в 15:45
Самый дорогой среди молодых и самый молодой среди дорогих
nubom
nubom
вчера в 15:42
Восхищает, как в Зените прогрессирует молодежь... бразильская!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:42
Мы должны этим гордиться? Гордиться тем, что средства, по определению принадлежащие государству, кто-то расходует на удовлетворение своих амбиций? Почему Государство спокойно наблюдает за тем, как огромные деньги протекают мимо казны? Неужели минимальные зарплаты и пенсии в России достигли такого уровня, что на них можно достойно жить? Кстати, а так ли уж необходимо было демонстрировать ценник этого молодого бразильского игрока?
Lewa2708
Lewa2708 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:06, ред.
ну это молодёжный ЧМ и к тому же в этот раз проходит во время сезона почему-то. Основных молодых типа Ямаля просто не отпустят туда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:58
Да уж, Судя по ценам уровень турнира так себе...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:48
12 лямов- это самый дорогой игрок турнира?
Видимо основные игроки не все поехали
