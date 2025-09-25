«Ливерпуль» заключил профессиональный контракт с молодым талантом

1758822848

вчера, 20:54

подписал свой первый профессиональный контракт с «Ливерпулем» на этой неделе, после того как пробился в состав первой команды.

17-летний игрок стал самым молодым бомбардиром «Ливерпуля» в возрасте всего 16 лет и 361 дня, когда в прошлом месяце он забил победный мяч на «Сент-Джеймс Парк» в игре против «Ньюкасла».

Подросток перешел в академию «Ливерпуля» из «Челси» в сентябре 2024 года и настолько впечатлил на уровне юношей, что менеджер Арне Слот сразу же перевел его в первую команду в этом сезоне.