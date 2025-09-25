  • Поиск
«Ливерпуль» заключил профессиональный контракт с молодым талантом

вчера, 20:54

Рио Нгумоха подписал свой первый профессиональный контракт с «Ливерпулем» на этой неделе, после того как пробился в состав первой команды.

17-летний игрок стал самым молодым бомбардиром «Ливерпуля» в возрасте всего 16 лет и 361 дня, когда в прошлом месяце он забил победный мяч на «Сент-Джеймс Парк» в игре против «Ньюкасла».

Подросток перешел в академию «Ливерпуля» из «Челси» в сентябре 2024 года и настолько впечатлил на уровне юношей, что менеджер Арне Слот сразу же перевел его в первую команду в этом сезоне.

IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:44
Начал парень просто сказочно - так хладнокровно исполнил победный гол Ньюкаслу, красота!

Быть собой, не прогнуться под давлением, играть в свой футбол и думаю у Рио все получится в составе красных!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:53
Время покажет, повезло молодому таланту или нет. Может он и не справится с таким тяжёлым испытанием. Всё-таки это Ливерпуль – клуб, в котором подтверждать своё право писать историю, нужно постоянно. Пусть у Нгумохи всё получится!!! Здоровья ему крепкого и успехов во всём!!!
