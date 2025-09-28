«Интер Майами» и Месси согласовали новый контракт

1759040453

вчера, 09:20

Аргентинский нападающий согласовал все условия нового контракта с клубом Главной футбольной лиги ( MLS ) «Интер Майами». Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в X.

Нынешний контракт Месси рассчитан до конца года. В июле журналист Хави Кампос сообщил, что Месси намерен продлить контракт с клубом до конца 2028 года, поскольку хочет сыграть на следующих розыгрышах чемпионата мира (2026) и Кубка Америки (2028).

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).