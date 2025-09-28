  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыСША. МЛС 2025

«Интер Майами» и Месси согласовали новый контракт

вчера, 09:20

Аргентинский нападающий Лионель Месси согласовал все условия нового контракта с клубом Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в X.

Нынешний контракт Месси рассчитан до конца года. В июле журналист Хави Кампос сообщил, что Месси намерен продлить контракт с клубом до конца 2028 года, поскольку хочет сыграть на следующих розыгрышах чемпионата мира (2026) и Кубка Америки (2028).

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Мальорка» подписала контракт с восьмилетним футболистом Дональдом Трампом
25 сентября
«Ливерпуль» заключил профессиональный контракт с молодым талантом
25 сентября
Агент Баринова рассказал о переговорах с «Локомотивом» по новому контракту
24 сентября
Агент Кузьмичев опроверг информацию о предложении нового контракта Баринову
23 сентября
Юран рассказал, что в его контракте с «Серик Беледиеспор» нет отступных
20 сентября
Месси близок к продлению контракта с «Интер Майами»
18 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:15
Спасибо, Дружище, ничего, стараюсь не стареть...)))
Тебе ЗДОРОВЬЯ!!!!!!! Не пропадай!!! Я на связи))).
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:53
...всё прибыл! Дела сделаны, в целом всё не плохо! Скучал по
европейскому футболу, у меня подписка ОККО, а с интернетом
на даче проблемы. Сегодня приехали в столицу, так что Витя пообщаемся! Надеюсь у тебя со здоровьем все Ок,разве что здесь
кто нибудь нервы помотал...,но ты у нас сильный!
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:29
Всё может быть.... Оно же дело такое)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:27
Здорова, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ты уже дома? Как лето провел, что нового? Как на даче, на воздухе, получше, чем дома?)))
Чайф я тоже люблю- душевная компашка.
Отлично, что ты уже приехал- значит пообщаемся!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:04
....Минхерц,бью челом! 27 сентября 2025 года — в Екатеринбурге состоялся концерт группы "Чайф" в честь 40 -летия комапнды, так вот не весь пипл отреагировал положительно на выступление ребят,
скорей пришли по наитию ! Тоже самое происходит и с фанатами Карлухи, былого блеска нет,одно позёрство...! Но на Чайф бы я сгонял!!!
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:50
...как бы этим всё это счастье не закончилось!!!
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:57
Приветствую Иван! Это точно!)))
egbf46vdykw8
egbf46vdykw8
вчера в 14:03
Думаю там обе стороны всё устраивает, сотрудничество можно продолжать
Agamaga005
Agamaga005 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:58
Мы не расстроимся, если он не уйдёт на пенсию))
Для клуба польза есть, для людей удовольствие наблюдать за игрой и живой легендой футбола.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 13:53
Каждый раз какой-то журналист сообщает, а не сам клуб, игрок или агент.
За сборную врядли Месси сыграет после ЧМ - 2026. Он со сборной выиграл все титулы. В любом случае будет играть, пока получает удовольствие от игры, а не ради рекордов.
112910415
112910415
вчера в 12:16
И пусть всё будет безоблачно у легендарного!
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:13
Это точно)... взаимно доброго здоровья!)...
stanichnik
stanichnik ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:09
Доброго Здоровья, Futurista!
Из Политбюро только вперёд ногами)). А, если серьёзно, у него и так жизнь, как в Раю, вилла на побережье в Майами, чемпионат "пенсионеров", постоянное внимание публики и прессы, играет особо не напрягаясь в своё удовольствие. Как говорится, что ещё нужно, чтобы встретить старость.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:57
К этому все и шло! Возраст и менять не надо ничего!
Futurista
Futurista
вчера в 11:03, ред.
С такими регалиями как у Брежнева на пенсию пора)...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:54
Здравствуйте.

Призы за сентябрь будут.
A.S.A
A.S.A ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 10:53
Очень приятно, Антон!
Сейчас все группы будут без призов, возможно кому- то будет интересен новый вызов и найдутся желающие пополнить состав группы Шестернева....а пока ждемс
ger49m2nde88
ger49m2nde88
вчера в 10:27
Ну теперь Меська всем покажет ,как ненужно играть в футбол!!!
Capral
Capral
вчера в 09:31
Единственное украшение МЛС.
Вещий
Вещий
вчера в 09:29
Контракт хороший.... удачи Мессенышу в играх.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:27
Как говориться это соглашение устраивает обе заинтересованные стороны...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 