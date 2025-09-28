«Интер Майами» и Месси согласовали новый контракт

Аргентинский нападающий Лионель Месси согласовал все условия нового контракта с клубом Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в X.
Нынешний контракт Месси рассчитан до конца года. В июле журналист Хави Кампос сообщил, что Месси намерен продлить контракт с клубом до конца 2028 года, поскольку хочет сыграть на следующих розыгрышах чемпионата мира (2026) и Кубка Америки (2028).
Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).
Тебе ЗДОРОВЬЯ!!!!!!! Не пропадай!!! Я на связи))).
европейскому футболу, у меня подписка ОККО, а с интернетом
на даче проблемы. Сегодня приехали в столицу, так что Витя пообщаемся! Надеюсь у тебя со здоровьем все Ок,разве что здесь
кто нибудь нервы помотал...,но ты у нас сильный!
Ты уже дома? Как лето провел, что нового? Как на даче, на воздухе, получше, чем дома?)))
Чайф я тоже люблю- душевная компашка.
Отлично, что ты уже приехал- значит пообщаемся!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))
скорей пришли по наитию ! Тоже самое происходит и с фанатами Карлухи, былого блеска нет,одно позёрство...! Но на Чайф бы я сгонял!!!
Для клуба польза есть, для людей удовольствие наблюдать за игрой и живой легендой футбола.
За сборную врядли Месси сыграет после ЧМ - 2026. Он со сборной выиграл все титулы. В любом случае будет играть, пока получает удовольствие от игры, а не ради рекордов.
Из Политбюро только вперёд ногами)). А, если серьёзно, у него и так жизнь, как в Раю, вилла на побережье в Майами, чемпионат "пенсионеров", постоянное внимание публики и прессы, играет особо не напрягаясь в своё удовольствие. Как говорится, что ещё нужно, чтобы встретить старость.
Призы за сентябрь будут.
Сейчас все группы будут без призов, возможно кому- то будет интересен новый вызов и найдутся желающие пополнить состав группы Шестернева....а пока ждемс
