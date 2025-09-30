  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига чемпионов 2025/2026

Дворкович будет болеть за «Кайрат» в матче с «Реалом» на стадионе

30 сентября 2025, 15:03
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович посетит матч футбольной Лиги чемпионов между казахстанским «Кайратом» и испанским «Реалом» в Алма-Ате и будет болеть за хозяев поля.

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет 30 сентября и начнется в 19:45 мск.

«Заинтересовало то, что впервые „Кайрат“ вышел в эту стадию Лиги чемпионов, вратарь творил чудеса в последних матчах отбора. И приезд „Реала“ создал невероятный ажиотаж. „Реал“ — это всегда красиво, хотя я в большей степени являюсь болельщиком „Барселоны“, но сегодня буду поддерживать „Кайрат“. Тем не менее адекватно оцениваю ситуацию, „Реал“ — фаворит», — отметил Дворкович.

Собеседник ТАСС сообщил, что приехал в Алма-Ату на церемонию закрытия детского первенства мира по шахматам. «Когда я увидел, что закрытие чемпионата мира совпадает с этим матчем, конечно, искушение было большим попасть на матч», — сказал Дворкович.

Подписывайся в ВК
Все новости
Более 5 тыс. иностранцев прибыли в Алма-Ату на матч «Кайрат» — «Реал»
30 сентября
Вальверде назвал невероятной встречу с болельщиками в Казахстане
29 сентября
Фанаты «Боруссии» бойкотируют выездной матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном»
27 сентября
Фанат МЮ не стрижется год, ожидая успешной игры команды
27 сентября Фото
Игроки МЮ поддержали освистанного на «Олд Траффорд» Гарначо
27 сентября
«Ливерпуль» забанил более 1000 перекупщиков билетов
25 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
01 октября в 08:12
похоже, от Дворковича один вред !
nubom
nubom
30 сентября в 16:57
Лучше бы Дворкович занимался своим делом и болел за российских спортсменов...
Ternan
Ternan
30 сентября в 15:56
Предыдущая новость с Дворковичем от 2021 года))) выборы что ли куда грядут?)
Варвар7
Варвар7
30 сентября в 15:44
Не ну кто то наверное и за Реал болеть будет? )
Alex_67
Alex_67
30 сентября в 15:35
Это мне кажется вполне нормальным.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 