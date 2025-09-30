Дворкович будет болеть за «Кайрат» в матче с «Реалом» на стадионе

1759233829

30 сентября 2025, 15:03

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) посетит матч футбольной Лиги чемпионов между казахстанским «Кайратом» и испанским «Реалом» в Алма-Ате и будет болеть за хозяев поля.

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет 30 сентября и начнется в 19:45 мск.

«Заинтересовало то, что впервые „Кайрат“ вышел в эту стадию Лиги чемпионов, вратарь творил чудеса в последних матчах отбора. И приезд „Реала“ создал невероятный ажиотаж. „Реал“ — это всегда красиво, хотя я в большей степени являюсь болельщиком „Барселоны“, но сегодня буду поддерживать „Кайрат“. Тем не менее адекватно оцениваю ситуацию, „Реал“ — фаворит», — отметил Дворкович.

Собеседник ТАСС сообщил, что приехал в Алма-Ату на церемонию закрытия детского первенства мира по шахматам. «Когда я увидел, что закрытие чемпионата мира совпадает с этим матчем, конечно, искушение было большим попасть на матч», — сказал Дворкович.