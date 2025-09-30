Более 5 тыс. иностранцев прибыли в Алма-Ату на матч «Кайрат» — «Реал»

1759226023

30 сентября 2025, 12:53

Более 5 тыс. иностранных болельщиков прибыли в Алма-Ату на матч общего этапа Лиги чемпионов по футболу между казахстанским «Кайратом» и испанским «Реалом». Об этом сообщили в администрации мегаполиса.

«Кайрат» во вторник проведет первый домашний матч основного этапа Лиги чемпионов по футболу. Игра с «Реалом» пройдет на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск

«С 26 по 29 сентября в Алма-Ату на матч „Кайрат“ — „Реал Мадрид“ приехало более 5 тыс. иностранных гостей, а вместе с болельщиками из других регионов Казахстана общее число посетителей составило десятки тысяч человек», — сообщили в администрации со ссылкой на данные казахстанской информационной системы e-Qonaq.

«Основной поток туристов прибыл из Китая, Индии, России, других регионов Казахстана, а также из Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других европейских государств», — говорится в сообщении. В администрации отметили, что экономический эффект от проведения матча оценивается как значительный. «По данным компании Mastercard, средний чек иностранного туриста в Алма-Ате составляет около $1 500. Расходы гостей включают проживание, питание, транспорт, развлечения и шопинг, что оказывает прямое влияние на развитие малого и среднего бизнеса, стимулирует сферу услуг и создает мультипликативный эффект для экономики города», — подчеркнули в администрации города.

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана». В первом для себя матче общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» уступил «Спортингу» со счетом 1:4.