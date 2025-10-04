  • Поиск
«Барселона» выйдет из проекта футбольной Суперлиги

вчера, 15:59

Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» приняло решение выйти из проекта по проведению Суперлиги. Об этом сообщила радиосеть RAC1.

По информации источника, на это решение повлиял новый формат Лиги чемпионов, который позволил увеличить доход клуба. В связи с этим в «Барселоне» не видят смысла продвигать проведение нового турнира.

Ранее стало известно о том, что организаторы Суперлиги предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменить формат Лиги чемпионов с 2027 года, разделив участников на две группы по 18 клубов. Каждая команда проведет по восемь матчей, восемь сильнейших из группы выйдут в 1/8 финала. Вторая восьмерка встретится с восемью лучшими командами второй группы в предварительном раунде плей-офф.

На данный момент в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проводят на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выходит в 1/8 финала, команды, которые занимают места с 9-го по 24-е, определяют в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Барселона
Источник: itar-tass.com
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:41
Как можно заметить да.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:38
Итар-тасс? Оно ещё существует?
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:38
Фабрика тролей это одно. А переводить деньги главе судейского комитета на взятки судьям со счетов клуба даже такой как Бартомеу не стал бы. А что все клубы, причем не только в Испании работают с судьями ни для кого не секрет. Только вот по поводу репутационного пятна для всех сильно сомневаюсь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
кто бы стал платить со счетов клуба?
Бартомеу точно.
кто еще создал фабрику троллей и платил денег за них с клубного счета?
насчет дело негрейро, всем откуда уши растут.
все испанские клубы с давних времен имеют дела с судьями.
но Лапорта раскрыл всю эту схему. обнародовал как есть то чего народ давно говорил...остальным клубам это не понравилось, вот и устроили заказ.
пятно репутационных проблем рано поздно всех достигнет.
а Барселона выстоит, свои проблемы сама решит.
плохо одно. Лапорта больше занят популизмом. но понять его можно, скоро выборы. хочется переизбрания.
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
По Негрейре у меня есть 2 вопроса.
1. Семь миллионов за столько лет. Не маловато на подкуп судей?
2. Кто бы стал за такое платить со счетов клуба? Вариантов как заплатить так, чтобы никто и никогда не узнал очень много. Врядли в Барсе полные идиоты в руководстве.
Bombon
Bombon
вчера в 20:32
Я не понимаю зачем Лапорте было иметь хоть какие-то дела с Пересом. И так проблем хватает в клубе. Суперлига изначально не была возможна. Хотя бы потому что привлекли американских инвесторов. А они деньги считать умеют.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 20:05
А че за источник ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 18:50
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 18:48
    Он будет главным судьёй встречи?)
    Agamaga005
    Agamaga005
    вчера в 18:47
    А кто эти организаторы суперлиги? Прикрывались Пересом и Лапортой, но в тоже время предлагают иной формат.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 16:35
    теперь Перес сделает все чтоб в дерби в 26 окт. Барсу наказать))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 16:31
    вот так вот)) ответ Барсы на козни Реала по так называемому делу Негрейро.
    получай, Перес, банан со своим суперлигой.
    а Барса вернется в Ассоциацию европейских клубов.
