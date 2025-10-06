  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2025

Сборная России U-18 проведет два матча в Сербии

вчера, 22:12

Сборная России U-18 в понедельник вечером отправится в Сербию, где проведет учебно-тренировочный сбор. Юноши 2007 года рождения дважды сыграют против ровесников из сборной Сербии. Команды двух стран этого возраста впервые встретятся друг с другом.

Матчи состоятся 10 и 14 октября, начало — в 18:00 и 13:00 по московскому времени соответственно. Первая встреча пройдет на базе сборной Сербии в Стара-Пазове, вторая — в городе Лозница на стадионе «Лагатор».

Сборная Сербии участвует в отборе на чемпионат Европы U-19, команда играет в группе с командами Хорватии, Грузии и Гибралтара. Матчи со сборной России станут последней проверкой перед отборочным турниром, который пройдет в ноябре в Хорватии.

Для подготовки к предстоящим матчам тренерский штаб юношеской сборной России вызвал 20 игроков:

Вратари

Яхья Магомедов («Ахмат» Грозный), Егор Плотников («Динамо» Москва).

Защитники

Кирилл Данилов (ЦСКА Москва), Александр Лубнин («Динамо» Москва), Максим Радченко («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Русяев («Чертаново» Москва), Артем Семин («Локомотив» Москва), Артем Хмарин («Краснодар»).

Полузащитники

Егор Гуренко, Артем Сидоренко (оба – «Краснодар»), Виталий Бондарев («Урал» Екатеринбург), Артем Змеев («Динамо» Москва), Матвей Иванов («Зенит» Санкт-Петербург), Артем Пономарчук (ЦСКА Москва).

Нападающие

Никита Массалыга, Виктор Солопов (оба – «Спартак» Москва), Максим Воронов («Урал» Екатеринбург), Арсений Дмитриев («Акрон» Тольятти), Андрей Касаджиков («Зенит» Санкт-Петербург), Казбек Мукаилов («Краснодар»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Медийный клуб «Матч ТВ» сыграет против «Балтики»
Вчера, 18:12
Определились пары 1/8 финала молодежного чемпионата мира
Вчера, 12:28
Футболисты ЦСКА в паузе между турами РПЛ проведут товарищеский матч
05 октября
«Манчестер Юнайтед» хочет сыграть против «Аль-Насра» Роналду
01 октября
В РФС сообщили о ходе переговоров по проведению матча сборных России и США
01 октября
ОфициальноМатч чемпионата Испании между «Валенсией» и «Овьедо» перенесен
29 сентября
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:42
Раньше поехать в Югославию считалось счастьем...
shur
shur
вчера в 22:42
....ещё пока бархотный сезон,мальчишки хоть море увидят,искупаются!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:33
Наша молодёжь должна бать не плохим спарринг - партнёром для сербов перед ЧЕ (19)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 