Сборная России U-18 проведет два матча в Сербии

1759777953

вчера, 22:12

Сборная России U-18 в понедельник вечером отправится в Сербию, где проведет учебно-тренировочный сбор. Юноши 2007 года рождения дважды сыграют против ровесников из сборной Сербии. Команды двух стран этого возраста впервые встретятся друг с другом.

Матчи состоятся 10 и 14 октября, начало — в 18:00 и 13:00 по московскому времени соответственно. Первая встреча пройдет на базе сборной Сербии в Стара-Пазове, вторая — в городе Лозница на стадионе «Лагатор».

Сборная Сербии участвует в отборе на чемпионат Европы U-19, команда играет в группе с командами Хорватии, Грузии и Гибралтара. Матчи со сборной России станут последней проверкой перед отборочным турниром, который пройдет в ноябре в Хорватии.

Для подготовки к предстоящим матчам тренерский штаб юношеской сборной России вызвал 20 игроков:

Вратари

Яхья Магомедов («Ахмат» Грозный), Егор Плотников («Динамо» Москва).

Защитники

Кирилл Данилов ( ЦСКА Москва), Александр Лубнин («Динамо» Москва), Максим Радченко («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Русяев («Чертаново» Москва), Артем Семин («Локомотив» Москва), Артем Хмарин («Краснодар»).

Полузащитники

Егор Гуренко, Артем Сидоренко (оба – «Краснодар»), Виталий Бондарев («Урал» Екатеринбург), Артем Змеев («Динамо» Москва), Матвей Иванов («Зенит» Санкт-Петербург), Артем Пономарчук ( ЦСКА Москва).

Нападающие

Никита Массалыга, Виктор Солопов (оба – «Спартак» Москва), Максим Воронов («Урал» Екатеринбург), Арсений Дмитриев («Акрон» Тольятти), Андрей Касаджиков («Зенит» Санкт-Петербург), Казбек Мукаилов («Краснодар»).