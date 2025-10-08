  • Поиск
«Арсенал» и «Челси» хотят реконструировать домашние стадионы

08 октября 2025, 22:26

Лондонские «Арсенал» и «Челси» задумались о реконструкции своих стадионов.

«Канониры» хотят увеличить вместимость «Эмирейтс» с 60700 до 70000 тысяч, а «синие» планируют капитальную реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

При этом фанаты «Челси» полагают, что «Арсенал» своим решением об улучшении «Эмирейтс» может сорвать их планы по приведению в порядок «Стэмфорд Бридж». Дело в том, что на время работ на стадионах оба клуба претендуют на то, чтобы переехать на «Уэмбли». Если «Арсенал» первым примет решение о начале работ, это может отложить планы «Челси» на неопределенный срок.

azkan
azkan
вчера в 19:32
Смешно становится когда Челси говорят о стадионе. Как минимум с самого начала эры Абрамовича стоял этот вопрос и каждый год появлялись новости по этому поводу. У в условиях продажи Челси так же был включен пункт о новом стадионе или реконструкции. Уже Арсена, ВХЮ и ТТХ обзавелись новыми стадионами.
А у челси во и ныне там. Никакого продвижения. Вообще вот это команда во главе с Боуле похожа на лебедя рака и щуку. Управление очень не понятное. И с титульным спосором такая же неразбериха. Просто сменшно.
А на счет Арсенала, не очень понимаю. Они только выплатили все долги по стадиону и начали вкладывать в клуб и вот снова новая стройка? Не думаю.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:09, ред.
Владельцы и инвесторы клубов понимают, что современные спортивные арены быстро окупаются и в дальнейшем, приносят большую прибыль в казну! Мудрый Перес модернизировал Сатьяго Бернабеу и теперь, арена приносит прибыль каждый день и круглый год! Вот и американские владельцы лондонских клубов поняли это и хотят повторить этот трюк.
Эмирейт еще относительно свежий стадион, которому на следующий год испоонится всего 20 лет, а вот Стэмфорд Бридж уже очень старый стадион которому точно нужно обновление!
Ютиться на одном Уэмбли клубам не выгодно, так что скорее всего, реконструкции не будут идти одновременно.....
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 04:48
Челси реконструкция стадиона нужней будет!
STVA 1
STVA 1
вчера в 00:08
Думаю при правильном составлении календаря спокойно могли бы на Уэмбли играть
CCCP1922
CCCP1922
08 октября в 23:01
А что, кроме Уэмбли больше стадионов нет. В Лондоне играет несколько команд АПЛ. Есть и другие варианты, играют же на одном стадионе Милан и Интер? Решение проблемы может быть самым неожиданным. А реконструкцию откладывать не стоит.
Варвар7
Варвар7
08 октября в 22:50
Хорошее и нужное дело задумали клубы...
