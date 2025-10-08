«Арсенал» и «Челси» хотят реконструировать домашние стадионы

1759951565

08 октября 2025, 22:26

Лондонские «Арсенал» и «Челси» задумались о реконструкции своих стадионов.

«Канониры» хотят увеличить вместимость «Эмирейтс» с 60700 до 70000 тысяч, а «синие» планируют капитальную реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

При этом фанаты «Челси» полагают, что «Арсенал» своим решением об улучшении «Эмирейтс» может сорвать их планы по приведению в порядок «Стэмфорд Бридж». Дело в том, что на время работ на стадионах оба клуба претендуют на то, чтобы переехать на «Уэмбли». Если «Арсенал» первым примет решение о начале работ, это может отложить планы «Челси» на неопределенный срок.