«Арсенал» и «Челси» хотят реконструировать домашние стадионы

Лондонские «Арсенал» и «Челси» задумались о реконструкции своих стадионов.
«Канониры» хотят увеличить вместимость «Эмирейтс» с 60700 до 70000 тысяч, а «синие» планируют капитальную реконструкцию «Стэмфорд Бридж».
При этом фанаты «Челси» полагают, что «Арсенал» своим решением об улучшении «Эмирейтс» может сорвать их планы по приведению в порядок «Стэмфорд Бридж». Дело в том, что на время работ на стадионах оба клуба претендуют на то, чтобы переехать на «Уэмбли». Если «Арсенал» первым примет решение о начале работ, это может отложить планы «Челси» на неопределенный срок.
А у челси во и ныне там. Никакого продвижения. Вообще вот это команда во главе с Боуле похожа на лебедя рака и щуку. Управление очень не понятное. И с титульным спосором такая же неразбериха. Просто сменшно.
А на счет Арсенала, не очень понимаю. Они только выплатили все долги по стадиону и начали вкладывать в клуб и вот снова новая стройка? Не думаю.
Эмирейт еще относительно свежий стадион, которому на следующий год испоонится всего 20 лет, а вот Стэмфорд Бридж уже очень старый стадион которому точно нужно обновление!
Ютиться на одном Уэмбли клубам не выгодно, так что скорее всего, реконструкции не будут идти одновременно.....
