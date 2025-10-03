«Барселоне» по-прежнему не разрешают проводить матчи на «Камп Ноу»

«Барселона» вынуждена в очередной раз перенести возвращение на домашний стадион «Камп Ноу», на котором недавно завершилась реконструкция.
Каталонцы хотели провести на арене игру Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» 21 октября, но не смогли получить разрешающие документы.
Возвращение «Барсы» на «Камп Ноу» было изначально запланировано на конец 2024 года, но с тех пор уже несколько раз переносилось. Дело дошло до того, что первые матчи текущего сезона Ла Лиги «Барса» проводила на 6-тысячной тренировочной арене «Йохан Кройф». Недавняя игра Лиги чемпионов против ПСЖ прошла на Олимпийском стадионе Барселоны.
нахрапом хотят получать то, что другим недоступно...так и со стадионом...
Вот щас Можно и обсудить...)
По информации...чиновники мэрии Барселоны считают, что все еще существуют проблемы с эвакуационными маршрутами и другими вопросами безопасности...
и они не отступят)...
месяц назад барселона играла дома против валенси.
6:0.
матч был на запасной арене имени Кройффа.
после окончания матча произошел курьез.
клуб решил не задерживаться на стадионе, игроки даже не принимали там душ. всех игроков загрузили в автобус, чтобы отвезти на базу.
вот только заказанный автобус оказался слишком маленьким и
два футболиста просто не влезли. это были фермин лопес и левандовски.
так лапорта сэкономит во всем.
нанял турецкую фирму на реконструкции камн ноу из за дешевизны.
теперь как поговорке, скупой платит дважды, и клуб теряет большие деньги.
Я зарегистрирован на всех футбольных ресурсах страны (и не только), но в качестве активного участника решил сделать остановку именно у вас по многим позитивным для себя моментам, которые опускаю... В этой связи, порой возникает желание поделиться чем-то дельным, когда действительно оное бросается в глаза.
Поэтому у меня вопрос. У вас есть какая то служба (лицо) отвечающее за полноту, краткость и лаконичность подачи информации в новостные рубрики ? Я прекрасно осознаю, что в чужой приход со своими прихожанами не ходят, но всё-таки неплохо бы было авторам иметь какой то шаблон критериев подачи информации о тех или иных событиях и чтобы за исполнением таких критериев был установлен хотя бы базовый - редакторский ценз.
Вот я сегодня прочитал примерно 70 % новостных колонок, - так, чисто для информативности и практически в половине из прочитанного не увидел информацию, раскрывающую смысл заголовка. Дело в том, что юзеры к такому положению вещей привыкают (ибо так устроен человеческий мозг) и начинают писать отзыв СРАЗУ - исключительно по смыслу заголовка, не вникая и НЕ ЧИТАЯ текст. Дискуссия и полемика при этом искажается и диалог пользователей зачастую протекает в отвлеченной от основной темы, русле. Со стороны это наблюдать..., ну вы поняли.
Для такой солидной футбольной конторы как ваша, думаю что это не очень хорошо.
Никого не хотел обидеть, но не поделиться этим не мог.
С ув., Петля.
Какие разрешающие документы не может получить Барселона, что бы играть на Камп Ноу ? Чем это вызвано ? Правовыми моментами или техническими, ввиду неготовности инфраструктуры стадиона ?
еще нужно возвращение ультрас Бойшос Ноис на Камп Ноу.
Реал Мадрид 20 лет на Камп Ноу не мог обыграть Барселону в чемпионате.
с 1984 по 2004 гг.
лапорта позор.
