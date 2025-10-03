«Барселоне» по-прежнему не разрешают проводить матчи на «Камп Ноу»

1759473186

вчера, 09:33

«Барселона» вынуждена в очередной раз перенести возвращение на домашний стадион «Камп Ноу», на котором недавно завершилась реконструкция.

Каталонцы хотели провести на арене игру Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» 21 октября, но не смогли получить разрешающие документы.