«Барселоне» по-прежнему не разрешают проводить матчи на «Камп Ноу»

вчера, 09:33
«Барселона» вынуждена в очередной раз перенести возвращение на домашний стадион «Камп Ноу», на котором недавно завершилась реконструкция.

Каталонцы хотели провести на арене игру Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» 21 октября, но не смогли получить разрешающие документы.

Возвращение «Барсы» на «Камп Ноу» было изначально запланировано на конец 2024 года, но с тех пор уже несколько раз переносилось. Дело дошло до того, что первые матчи текущего сезона Ла Лиги «Барса» проводила на 6-тысячной тренировочной арене «Йохан Кройф». Недавняя игра Лиги чемпионов против ПСЖ прошла на Олимпийском стадионе Барселоны.

Перевод с tribalfootball.com
therapy
therapy ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:21
Главное чтоб турки тендер не выгнали, а то действительно будет тоже самое...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:35
Перес всё купил? Или обнаружено новое тайное правительство, которое создано исключительно чтобы ставить палки в колеса Барселоны?))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:37
Эх..., был бы и я так уверен, если б не знал, как щас строят Новое...!
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:35, ред.
А это без разницы...следуй утверждённому проекту по сути и по срокам и всё будет Ок)...или не будет))...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:33
Там новую Стройку хотят, - не Реконструкцию !
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:32
В Италии будет то же самое)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:32
Кстати..., в продолжении темы строительства. Милан и Интер вон тоже поганку затеяли, - хотят снести Сан Сиро и построить новый стадион. Ты представляешь чё там будет ?! (facepalm)
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:31, ред.
По сути подход руководителей Барсы как и везде..."Мы звёздный клуб, нам все должны..."...от этого все проблемы на мой взгляд...
нахрапом хотят получать то, что другим недоступно...так и со стадионом...
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:25
Безусловно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:24
Ну..., согласись, что лучше обсуждать реальное положение дел, нежели витать в догадках о причинах оного.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:23, ред.
На мой взгляд, опираясь на мой скромный опыт общения с испанскими чиновниками и строителями, мы это вопрос будем обсуждать ещё как минимум до 2026 года)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:18, ред.
Ну вот... Теперь есть Реальная проблема, отражающая полное расп...во строительных подрядчиков клуба и должностных лиц Барселоны, которые "совместными усилиями" пустили на самотёк контроль сроков введения объёкта в эксплуатацию.
Вот щас Можно и обсудить...)
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:15
Согласен...заявления чиновников мэрии Барселоны по этому вопросу есть в открытом доступе...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:14, ред.
Ссылка на оф. источник - и есть ответственность автора. Ты же эту инфу, прости, не на заборе прочитал ? )
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:13
Это да)...но с другой стороны Futurista не отвечает за точность этой инфориации, а автор отвечает...ну или должен отвечать)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:10, ред.
Один нюанс. Об этом должен был написать автор, а не Futurista.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:07, ред.
По тексту согласен)...
По информации...чиновники мэрии Барселоны считают, что все еще существуют проблемы с эвакуационными маршрутами и другими вопросами безопасности...
и они не отступят)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:05, ред.
Юристы понимают. Они всё понимают и обо всём знают. Не знают (не хотят знать) журналисты, поэтому текст не о чём.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:03
Скорее всего этого до конца не понимают даже юристы , которые отвечают за вопросы ввода в эксплуатацию стадиона после его реконструкции) ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:03
и смех и слезы.
месяц назад барселона играла дома против валенси.
6:0.
матч был на запасной арене имени Кройффа.
после окончания матча произошел курьез.
клуб решил не задерживаться на стадионе, игроки даже не принимали там душ. всех игроков загрузили в автобус, чтобы отвезти на базу.
вот только заказанный автобус оказался слишком маленьким и
два футболиста просто не влезли. это были фермин лопес и левандовски.
так лапорта сэкономит во всем.
нанял турецкую фирму на реконструкции камн ноу из за дешевизны.
теперь как поговорке, скупой платит дважды, и клуб теряет большие деньги.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:30, ред.
Мужики.
Я зарегистрирован на всех футбольных ресурсах страны (и не только), но в качестве активного участника решил сделать остановку именно у вас по многим позитивным для себя моментам, которые опускаю... В этой связи, порой возникает желание поделиться чем-то дельным, когда действительно оное бросается в глаза.
Поэтому у меня вопрос. У вас есть какая то служба (лицо) отвечающее за полноту, краткость и лаконичность подачи информации в новостные рубрики ? Я прекрасно осознаю, что в чужой приход со своими прихожанами не ходят, но всё-таки неплохо бы было авторам иметь какой то шаблон критериев подачи информации о тех или иных событиях и чтобы за исполнением таких критериев был установлен хотя бы базовый - редакторский ценз.
Вот я сегодня прочитал примерно 70 % новостных колонок, - так, чисто для информативности и практически в половине из прочитанного не увидел информацию, раскрывающую смысл заголовка. Дело в том, что юзеры к такому положению вещей привыкают (ибо так устроен человеческий мозг) и начинают писать отзыв СРАЗУ - исключительно по смыслу заголовка, не вникая и НЕ ЧИТАЯ текст. Дискуссия и полемика при этом искажается и диалог пользователей зачастую протекает в отвлеченной от основной темы, русле. Со стороны это наблюдать..., ну вы поняли.
Для такой солидной футбольной конторы как ваша, думаю что это не очень хорошо.
Никого не хотел обидеть, но не поделиться этим не мог.

С ув., Петля.
112910415
112910415
вчера в 11:28
Так жить нельзя!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:03, ред.
Автор. У вас три абзаца и ноль информации по вашему же заголовку.
Какие разрешающие документы не может получить Барселона, что бы играть на Камп Ноу ? Чем это вызвано ? Правовыми моментами или техническими, ввиду неготовности инфраструктуры стадиона ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:55
команде и фанатам нужно не только возвращение на Камп Ноу.
еще нужно возвращение ультрас Бойшос Ноис на Камп Ноу.
Реал Мадрид 20 лет на Камп Ноу не мог обыграть Барселону в чемпионате.
с 1984 по 2004 гг.
Nenash
Nenash
вчера в 10:52
Лапортыч теряет деньги из-за игр на малочисленных стадионах и на рекламе.. Посему торопится.. ☝️
therapy
therapy ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:29
Походу с дренажем проблема, ведь поле опустили чуть ниже.
therapy
therapy
вчера в 10:28
Да, "НОВОЕ ПОЛЕ" ещё не скоро станет новым...
lotsman
lotsman
вчера в 10:11
Прекрасный стадион. Много раз был на нём. Но испортили его своей торопливостью. Надо было довести ремонт до конца, капитально, а потом уже открывать его для игр, а не оставлять недоделки на потом. Это никогда не приводит к хорошему.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:54
Интересно, а что не так у них на стадионе?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:43
на групповом этапе лч скорее всего все матчи пройдут на монжуике.
лапорта позор.
