Cтадион «Сан-Сиро» в Милане будет снесен

30 сентября 2025, 10:20

Стадион «Сан-Сиро», на котором проводят домашние матчи футбольные клубы «Интер» и «Милан», будет снесен. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Танкреди Палмери.

Городской совет Милана принял решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану». По информации Палмери, клубы снесут стадион. Итальянская газета Il Messaggero сообщает, что к чемпионату Европы 2032 года будет построено более современное и функциональное сооружение.

Стадион «Сан-Сиро» был построен в 1926 году и дважды реконструирован (1956, 1989). Он может вместить более 80 тысяч зрителей. Стадион принимал матчи чемпионатов мира 1934 и 1990 годов, чемпионата Европы 1980 года, два финала Кубка европейских чемпионов и два решающих матча Лиги чемпионов.

6 февраля 2026 года на «Сан-Сиро» пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
30 сентября в 17:47
Понимаю о чём Вы, и действительно противостояние давнее, однако в эту эру не самое ожесточённое, есть намного более антипатичные отношения между итальянскими клубами, а у Милана и Интернационале чуть ли не союзнические или приятельские уже.
Варвар7
Варвар7
30 сентября в 17:45
"Cтадион «Сан-Сиро» в Милане будет снесен" - под слёзы и плач нерадзурри и россонери может хоть это, на мгновение объединит их...)))
Karkaz
Karkaz
30 сентября в 15:33
Называться будет в честь китайца или араба?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 сентября в 12:26, ред.
Милан столица моды.
и новый стадион должен быть самый красивый, модный и вульгарный))
надеюсь, до 2032 года владельцы клубов не поменяются.
rapduasm7a63
rapduasm7a63
30 сентября в 11:21
Историческое название надо хотя бы оставить
Alex_67
Alex_67
30 сентября в 11:13
Об этом рассуждали уже давно, а всё равно неожиданно... Хорошо тогда строили, раз столько отслужил.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
30 сентября в 11:05, ред.
И че с того ?! На что будут новый строить ? Денег них. нет даже на качественные трансферы. Куяту одну покупают...

Кроме того, Джузеппе при Дуче воздвигли. Держу пари - основная строительная часть ( фундамент и несущие конструкции ) там ого-го - на 300 лет вперёд. Ещё зае....тся его ломать ! ))) Сегодня же все на всём экономят, и как Наф Наф не строят. Поэтому далеко не факт, что новый лучше будет.

P.S.Имхо. Башка бы соображала, сделали бы в межсезонье капитальный ремонт, продолжали бы там играть, учредили бы музей фк Милан/ Интер и/или арену для концертов... Какие никакие, а деньги. Ну а на новый стадион копили бы бабло и позже - параллельно, в другом бы месте, возводили.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
30 сентября в 10:41
Сан-Сиро пускай сносят а Джузеппе Меацца оставят!
Ахах)))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
30 сентября в 10:33
Будет новый, огромая арена на два клуба!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
30 сентября в 10:32
Какой фейк? Власти города продали стадион клубам!
112910415
112910415
30 сентября в 10:26
так бывает ... ничего вечного нет !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
30 сентября в 10:26
Фейк. Причём глупый.
