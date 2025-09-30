Cтадион «Сан-Сиро» в Милане будет снесен

Стадион «Сан-Сиро», на котором проводят домашние матчи футбольные клубы «Интер» и «Милан», будет снесен. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Танкреди Палмери.
Городской совет Милана принял решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану». По информации Палмери, клубы снесут стадион. Итальянская газета Il Messaggero сообщает, что к чемпионату Европы 2032 года будет построено более современное и функциональное сооружение.
Стадион «Сан-Сиро» был построен в 1926 году и дважды реконструирован (1956, 1989). Он может вместить более 80 тысяч зрителей. Стадион принимал матчи чемпионатов мира 1934 и 1990 годов, чемпионата Европы 1980 года, два финала Кубка европейских чемпионов и два решающих матча Лиги чемпионов.
6 февраля 2026 года на «Сан-Сиро» пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр.
и новый стадион должен быть самый красивый, модный и вульгарный))
надеюсь, до 2032 года владельцы клубов не поменяются.
Кроме того, Джузеппе при Дуче воздвигли. Держу пари - основная строительная часть ( фундамент и несущие конструкции ) там ого-го - на 300 лет вперёд. Ещё зае....тся его ломать ! ))) Сегодня же все на всём экономят, и как Наф Наф не строят. Поэтому далеко не факт, что новый лучше будет.
P.S.Имхо. Башка бы соображала, сделали бы в межсезонье капитальный ремонт, продолжали бы там играть, учредили бы музей фк Милан/ Интер и/или арену для концертов... Какие никакие, а деньги. Ну а на новый стадион копили бы бабло и позже - параллельно, в другом бы месте, возводили.
Ахах)))
