Cтадион «Сан-Сиро» в Милане будет снесен

1759216800

30 сентября 2025, 10:20

Стадион «Сан-Сиро», на котором проводят домашние матчи футбольные клубы «Интер» и «Милан», будет снесен. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Танкреди Палмери.

Городской совет Милана принял решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану». По информации Палмери, клубы снесут стадион. Итальянская газета Il Messaggero сообщает, что к чемпионату Европы 2032 года будет построено более современное и функциональное сооружение.

Стадион «Сан-Сиро» был построен в 1926 году и дважды реконструирован (1956, 1989). Он может вместить более 80 тысяч зрителей. Стадион принимал матчи чемпионатов мира 1934 и 1990 годов, чемпионата Европы 1980 года, два финала Кубка европейских чемпионов и два решающих матча Лиги чемпионов.

6 февраля 2026 года на «Сан-Сиро» пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр.