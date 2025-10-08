Перед матчем Россия — Иран на стадионе выступит «СерьГа»

1759953629

08 октября 2025, 23:00

Рок-группа «СерьГа» с вокалистом Сергеем Галаниным откроет 10 октября футбольный вечер на «Волгоград Арене» перед матчем Россия – Иран. Затем российская и белорусская певица Наталья Подольская исполнит гимн России перед стартовым свистком.

Группа «Браво» с солистом Робертом Ленцем споют свои лучшие песни на фестивале болельщиков, который откроется за два часа до матча на площади у стадиона. После игры группа закроет футбольный вечер композицией «Дорога в облака».

Матч Россия – Иран состоится 10 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.