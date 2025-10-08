  • Поиск
Перед матчем Россия — Иран на стадионе выступит «СерьГа»

08 октября 2025, 23:00
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИранИран20:00 Не начался

Рок-группа «СерьГа» с вокалистом Сергеем Галаниным откроет 10 октября футбольный вечер на «Волгоград Арене» перед матчем Россия – Иран. Затем российская и белорусская певица Наталья Подольская исполнит гимн России перед стартовым свистком.

Группа «Браво» с солистом Робертом Ленцем споют свои лучшие песни на фестивале болельщиков, который откроется за два часа до матча на площади у стадиона. После игры группа закроет футбольный вечер композицией «Дорога в облака».

Матч Россия – Иран состоится 10 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:30
Вот только братцы, добраться б до темна.
Хорошие песни у Сергея
BENFICA
BENFICA
вчера в 08:22
Пусть выступает! Жалко что-ли.
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:12
Можно было и Любэ пригласить
shur
shur
вчера в 08:05
..."дорога в облака" - символично, как ни крути все товарники для Сборной к сравнению - дорога в облака!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 07:08
Традиционно пойду на СерьГу в ноябре в Санкт-Петербурге.
shlomo2
shlomo2
вчера в 06:29
Скоро все это мы увидим... ждать осталось не долго....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
08 октября в 23:53
Галанин - выходец из Бригады С. Вот это, да, - приличная группа.
CCCP1922
CCCP1922
08 октября в 23:20
"СерьГа" очень приличная рок-группа. У них в репертуаре есть много интересных композиций. Мне, в исполнении Сергея Галанина, нравится вариант детской песни "Ты, да я, да мы с тобой..." из фильма "Тихие троечники". Очень хорошая вещь — рекомендую. Лучшая версия запись на каком-то фестивале.
