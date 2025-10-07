Техдир японской федерации получил срок во Франции за просмотр порнографии

1759867430

вчера, 23:03

Сотрудник Федерации футбола Японии Масанага Кагеяма получил во Франции 18 месяцев тюрьмы условно за просмотр видео с детской порнографией.

Кагеяма, занимающий пост технического директора федерации, на прошлой неделе был арестован в аэропорту имени Шарля де Голля, где он совершал пересадку во время перелета на молодежный чемпионат мира в Чили.

Отмечается, что Кагеяму уличили в преступлении еще на борту лайнера, после чего об этом было доложено французской полиции.

В понедельник суд приговорил 58-летнего японца к 18 месяцам тюрьмы условно и штрафу в 5 тысяч евро. Также на Кагеяму наложен еще ряд запретов, включая невозможность тренировать детей.