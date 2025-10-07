  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминал

Техдир японской федерации получил срок во Франции за просмотр порнографии

вчера, 23:03

Сотрудник Федерации футбола Японии Масанага Кагеяма получил во Франции 18 месяцев тюрьмы условно за просмотр видео с детской порнографией.

Кагеяма, занимающий пост технического директора федерации, на прошлой неделе был арестован в аэропорту имени Шарля де Голля, где он совершал пересадку во время перелета на молодежный чемпионат мира в Чили.

Отмечается, что Кагеяму уличили в преступлении еще на борту лайнера, после чего об этом было доложено французской полиции.

В понедельник суд приговорил 58-летнего японца к 18 месяцам тюрьмы условно и штрафу в 5 тысяч евро. Также на Кагеяму наложен еще ряд запретов, включая невозможность тренировать детей.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с aljazeera.com
У Депая украли паспорт перед вылетом в расположение сборной
06 октября
Суд Амстердама принял решение оставить Промеса под стражей
30 сентября
Дом главного тренера сборной Португалии по футболу ограбили на €1 млн
24 сентября
Смолов на допросе частично признал вину в рамках дела о драке в кафе
12 сентября
Уголовное дело возбуждено в отношении Смолова после драки в московском кафе
10 сентября
В Казахстане опасаются мошенничества при покупке билетов на матч с «Реалом»
03 сентября
 
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:09
Сколько же нелюдей! Уму непостижимо(((
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 