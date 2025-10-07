  • Поиск
Капитану бразильского футбольного клуба «Байя» диагностировали рак

вчера, 19:22

Полузащитнику и капитану бразильского футбольного клуба «Байя» Эвертону Рибейро диагностировали рак щитовидной железы. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети.

6 октября Рибейро принимал участие в матче чемпионата Бразилии против «Фламенго» (1:0), отыграв 87 минут.

«Около месяца назад у меня диагностировали рак щитовидной железы, — написал Рибейро. — Сегодня у меня была операция, и все прошло хорошо. Теперь я восстанавливаюсь с верой и поддержкой от моей семьи и вас. Спасибо за ваши молитвы и любовь. Я уверен, что вместе мы выиграем больше этой битвы».

Рибейро 36 лет, он выступает за «Байю» с января 2024 года. Большую часть карьеры играл в Бразилии, выступая за клубы «Фламенго», «Крузейро», «Коринтианс» и «Куритиба». Полузащитник является четырехкратным чемпионом Бразилии — по два раза игрок выиграл турнир с «Крузейро» (2013, 2014) и «Фламенго» (2019, 2020).

shur
shur ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 22:40
...удивил Бро! Ну во первых уже не молодой парень,пол жизни прожито и болячек от футбола полный чемодан! А во вторых, онкология, рулетка,не преведи Господь! Единственное утешение
в какой форме заболевание,плюс - новейшие технологии в медицине,плюс - естественно БАБЛО!!! Здоровья,удачи и терпения парню...!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:47
Денежка у игрока есть, надеюсь. СМС-ками собирать на лечение не придётся. Здоровья игроку...
Vilar
Vilar
вчера в 19:39
Молодой, откуда берётся эта гадость? Но есть надежда, надо бороться. Здоровья!
