вчера, 19:22

Полузащитнику и капитану бразильского футбольного клуба «Байя» диагностировали рак щитовидной железы. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети.

6 октября Рибейро принимал участие в матче чемпионата Бразилии против «Фламенго» (1:0), отыграв 87 минут.

«Около месяца назад у меня диагностировали рак щитовидной железы, — написал Рибейро. — Сегодня у меня была операция, и все прошло хорошо. Теперь я восстанавливаюсь с верой и поддержкой от моей семьи и вас. Спасибо за ваши молитвы и любовь. Я уверен, что вместе мы выиграем больше этой битвы».

Рибейро 36 лет, он выступает за «Байю» с января 2024 года. Большую часть карьеры играл в Бразилии, выступая за клубы «Фламенго», «Крузейро», «Коринтианс» и «Куритиба». Полузащитник является четырехкратным чемпионом Бразилии — по два раза игрок выиграл турнир с «Крузейро» (2013, 2014) и «Фламенго» (2019, 2020).