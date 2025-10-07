Карпин заявил, что у него нет новой информации о матче сборных России и США

1759834836

вчера, 14:00

Дополнительной информации о проведении товарищеского матча между сборными России и США нет, но российская команда заинтересована в такой игре. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России .

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США . Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по организации встречи.

«Дополнительной информации по матчу Россия — США нет. Конечно, было бы интересно провести матч. Они примут участие в чемпионате мира, как наши соперники ближайшие. Поэтому очень интересно было бы сыграть с командой США », — сказал Карпин.