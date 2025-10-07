  • Поиск
Карпин заявил, что у него нет новой информации о матче сборных России и США

вчера, 14:00

Дополнительной информации о проведении товарищеского матча между сборными России и США нет, но российская команда заинтересована в такой игре. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по организации встречи.

«Дополнительной информации по матчу Россия — США нет. Конечно, было бы интересно провести матч. Они примут участие в чемпионате мира, как наши соперники ближайшие. Поэтому очень интересно было бы сыграть с командой США», — сказал Карпин.

В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:2. Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.

sennm62qt4s7
sennm62qt4s7
вчера в 21:06
Ещё год назад были непримиримыми врагами, теперь в футбол с ними играть будем
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:40
Ну а, что Валера, смотался бы в Штаты , уточнил...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:21
Лично я против этого матча... Считаю, он повредит репутации России 🇷🇺
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:14
Может, с америкосами и не обязательно встречаться?...
Гость
