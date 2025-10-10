  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Андрей Мостовой появился в новой серии «Чемпионов»

вчера, 12:27

Киностудия «Союзмультфильм» представила новый эпизод мультсериала «Чемпионы». В роли комментатора выступил основатель медиафутбола и блогер Герман Эль Классико (Герман Попков), а одним из персонажей стал футболист «Зенита» Андрей Мостовой, сообщили в «Союзмультфильме».

«Киностудия „Союзмультфильм“ и онлайн-кинотеатр Okko, выступающий сопродюсером проекта, представили новую серию спортивного мультсериала „Чемпионы“, посвященную социальным сетям. В роли комментатора выступил основатель медиафутбола и популярный блогер Герман Эль Классико (Герман Попков)», — говорится в сообщении.

По сюжету игрок «Красных метеоров» стремится добиться популярности в соцсетях, как у Мостового, но увлечение виртуальной славой приводит к неожиданным последствиям.

По словам Попкова, современным детям важно видеть истории не только о спорте, но и о цифровой реальности — о «погоне за лайками» и создании контента. «Этот эпизод как раз о том, что происходит, когда эти два мира стихийно сталкиваются на одном поле. Получается одновременно смешно и поучительно», — отметил он.

Мультсериал выполнен в технике 2D и вдохновлен работами Бориса Дежкина — «Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш». Озвучкой персонажей занимались Сергей Бурунов, Дмитрий Губерниев, Сыендук, Евгений Чебатков, Юлианна Караулова и другие.

Проект выпущен при поддержке Министерства культуры РФ. Все серии мультсериала «Чемпионы» доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболисты сборной России посетили музей-панораму «Сталинградская битва»
09 октября
В Люксембурге рассказали, как играл в хоккей будущий гендиректор «Спартака»
09 октября
Перед матчем Россия — Иран на стадионе выступит «СерьГа»
08 октября
18-летний вратарь «Кайрата» получил образовательный грант
07 октября
Подольская и Маршал исполнят гимн России на матчах с Ираном и Боливией
06 октября
Дивеев хотел бы съездить с Акинфеевым на рыбалку
01 октября
 
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:22
у каждого времени свои герои
7jbqxnrqt73s
7jbqxnrqt73s
вчера в 14:35
Все лучше, чем чипсы рекламировать.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:32
Зачем ему это? О футболе думать надо, о российском 🇷🇺 футболе. В Европе российским футболистам делать нечего — там нас с распростёртыми объятиями не ждут, хотя официального запрета нет... А говорят, Спорт вне политики? Скорее всего, придётся нам вариться в собственном соку и развиваться, как говорит Карпин, в условиях ограничений... Ничего – мы справимся. Ведь у нас есть такие люди, как Андрей Мостовой!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:56, ред.
Да у нас все игроки с паспортами нынче больше походят на персонажей сказки, а не на футболистов. Называется "Кому на Руси жить хорошо". Вообще зная что у нас нынче считают поучительным в кино боюсь даже пробовать включать. Полагаю даже сей мультфильм может быть создан в том числе и ради повышения популярности Мостового в соцсетях. А то однофамилец отжал всю славу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 