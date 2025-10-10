Андрей Мостовой появился в новой серии «Чемпионов»

1760088427

вчера, 12:27

Киностудия «Союзмультфильм» представила новый эпизод мультсериала «Чемпионы». В роли комментатора выступил основатель медиафутбола и блогер Герман Эль Классико (Герман Попков), а одним из персонажей стал футболист «Зенита» , сообщили в «Союзмультфильме».

«Киностудия „Союзмультфильм“ и онлайн-кинотеатр Okko, выступающий сопродюсером проекта, представили новую серию спортивного мультсериала „Чемпионы“, посвященную социальным сетям. В роли комментатора выступил основатель медиафутбола и популярный блогер Герман Эль Классико (Герман Попков)», — говорится в сообщении.

По сюжету игрок «Красных метеоров» стремится добиться популярности в соцсетях, как у Мостового, но увлечение виртуальной славой приводит к неожиданным последствиям.

По словам Попкова, современным детям важно видеть истории не только о спорте, но и о цифровой реальности — о «погоне за лайками» и создании контента. «Этот эпизод как раз о том, что происходит, когда эти два мира стихийно сталкиваются на одном поле. Получается одновременно смешно и поучительно», — отметил он.

Мультсериал выполнен в технике 2D и вдохновлен работами Бориса Дежкина — «Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш». Озвучкой персонажей занимались Сергей Бурунов, Дмитрий Губерниев, Сыендук, Евгений Чебатков, Юлианна Караулова и другие.